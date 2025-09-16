「重擊台灣就業」中共專家提「窮台7招」：將對台關稅納中美談判

台灣出口從長期集中於中國，逐漸轉向集中美國。圖為基隆港。（歐新社資料照）

2025/09/16 13:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共領導人習近平上台後企圖運作「窮台」（經濟更依賴中國或讓台灣變窮困）策略；然而，近年台灣人均GDP快速成長。對此，中國知名財經微信帳號「寧南山」提出新「窮台7辦法」，包括將美國對台關稅納入中美關稅談判範圍。

寧南山真實身分至今成謎，不過其文章曾被中國外交部副部長華春瑩公開引用，因此受到關注。

請繼續往下閱讀...

寧南山13日發表題為「統一前哨戰：窮台的7個辦法」文章指出，中美貿易戰過去7、8年以來，台灣不僅出口突飛猛進，人均GDP更年年大幅上升。與此同時，今年前7個月，中國已不再是台灣第一大出口市場。

文章點出2個關鍵因素：其一是受益全球AI浪潮，對半導體，伺服器等相關產品需求大增，而這恰好是台灣的強項。其次，是2018年中美貿易戰以來，由於兩岸有關稅差，加上台灣積極配合美國對中國的貿易戰調整產業布局，將台系工廠供應鏈遷出中國。

寧南山表示，「窮台」又或者對台經濟戰，相對武力解決來說，對兩岸的影響都更小，對「促統」有很大幫助，因為經濟上的衰弱會削弱台獨政府搞軍事建設的能力，同時還能刺激和放大其內部的不滿情緒。

文章提出7個「對台經濟戰做法」：

1.對台灣禁售稀土等關鍵原材料。

2.美國市場需求是決定台灣經濟走向的關鍵因素，考慮在中美談判中，將美國對台關稅納入談判範圍，要求美方執行非歧視原則，對台關稅不得低於對中國的關稅。

3.應將台灣所有與軍方關係緊密的企業納入「不可靠實體清單」。

4.打擊台灣的幾家世界級航運企業，對台灣航運企業非大陸製造的船隻停靠大陸港口徵收高額停靠費，或者直接對台灣航運企業徵稅。

5.極大打擊台灣的本地就業，大幅提升台灣傳統製造業進口關稅，不再進口台灣農產品。

6.對台灣ICT科技業進行差別徵稅，每年進行年度審視。

7.要求大陸企業供應鏈「去台灣化」，鼓勵製造業從台灣回流中國。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法