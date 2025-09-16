為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台網紅在首爾遭毆打 外交部：由代表處促南韓警方依法辦理

    外交部亞東太平洋司長林昭宏今日針對劉力穎一案說明，駐韓代表處已與韓國警方聯繫，促請韓國警方依法辦理。（圖擷取自劉力穎Instagram）

    2025/09/16 11:56

    〔記者黃靖媗／台北報導〕在YouTube有50萬粉絲的台灣網紅劉力穎，近日於社群媒體表示，她在南韓首爾弘大夜店區遭暴力攻擊。外交部亞東太平洋司長林昭宏今（16）日說明，駐韓代表處已與韓國警方聯繫，促請韓國警方依法辦理，外交部也責成代表處洽請韓國觀光公社及首爾市政府，對保障我國人旅遊安全有積極作為。

    林昭宏今日於外交部例行記者會表示，外交部對近日劉力穎在首爾遭到陌生韓籍男子毆打，造成多處大片瘀青一事，表示相當關切，駐韓國代表處也已與韓國警方聯繫，目前準備跟承辦警員當面瞭解案情，並且促請韓國警方能夠依法辦理。

    林昭宏說，外交部也會提供劉力穎必要協助，包含報案需要聘請律師或翻譯等協助，外交部也責成駐韓國代表處，馬上洽請韓國觀光公社及首爾市政府，請該等機構對保障我國人的旅遊安全有積極的作為。

    林昭宏強調，外交部一向重視國人國外旅遊安全及權益，強烈譴責任何暴力行為，同時呼籲國人在韓國旅遊期間注意自身安全，如有遭遇狀況，請在事發時即刻報警並撥打我國駐韓國代表處的緊急電話或駐釜山辦事處緊急聯絡的電話，必要時也可請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話，以獲得必要協助。

