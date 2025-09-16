為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    興達爆炸後看台中？中市議會轟：中火公安事故5起、市府卻無權監督

    台中市議會國民黨團要求要求中火全面體檢，1個月內交出總體檢報告送議會，供市民檢視。（記者蔡淑媛攝）

    2025/09/16 11:43

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕

    興達電廠燃氣2號機組9日發生爆炸火災，由於台中火力發電廠新建燃氣機組

    近日測試也發生火警，台中市議會國民黨團今天集結議員指控，中火近期公安事故頻傳，興達施工的工程公司與中火也同一家，而市府對中火工程卻無監督權利，要求中火全面體檢，並於1個月內交出總體檢報告送議會，供市民檢視。

    中市議會國民黨團書記長李中表示，興達燃氣機組天然氣洩爆炸起火，傳出零件法蘭可能是中國貨，甚至與廠商勾結買劣質零件，懷疑這家工程公司管理有問題，該公司也承作中火機組，憂心管理也出狀況。

    李中指中火近期公安事故頻傳，包括9月新燃氣機組變電室冒煙起火、6月時第1期燃氣機組新建工程發生工人墜落不治、4月時承包工程從地下室墜落身亡，以及工人作業時高壓電觸網身亡，還有3月時新建海水渠道工程承包商割鋼板火星引燃火警，今年從網路查詢就有5起公安事故。

    李中說，但是中火相關新建工程與維護，包括發出執照、消防與公安檢查，都不需經台中市府，中市府無力監督中火燃氣機組興建安全，對於公安故事也無力插手，讓人覺得離譜。

    李中再指，興達電廠洩漏，附近居民早就聞到味道，但興達未通知相關單位，直到爆炸，才讓高雄市府知道情況，政府機關面對台電發電機組工程沒有監管能力，就發生在高雄及台中市，要求中火總體檢，呼籲中央1個月交出體檢報告。

    中火在地議員林孟立也要求中火到地方說明安全規範，增氣減煤是政策要推動，人民安全也要注意。

    李中指出，中火燃氣機組興建安全及公安故事，中市府無力監督，實在離譜。（記者蔡淑媛攝）

