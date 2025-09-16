為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    盧秀燕怒斥「卡盧非常不道德」議員反批:中央補助史上最高

    黃守達質疑台中獲中央挹注財源根本史上最高。（記者蘇孟娟攝）

    黃守達質疑台中獲中央挹注財源根本史上最高。（記者蘇孟娟攝）

    2025/09/16 11:38

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕近來屢放話中央刪扣明年度補助達250億，民進黨台中市議員黃守達揭，市府今提出的專案報告白紙黑字寫的是「增136億」，黃守達質疑台中獲中央挹注財源根本史上最高；批她「只挑自己喜歡的數字算」；盧秀燕回中央承諾的錢「還在空中飛」，她再舉捷運藍線原承諾明年給台中42億，卻僅給1.6億，「因卡盧擋捷運，讓台中重大建設做不下去」、「非常不道德」。

    黃守達指出，盧秀燕一再放話中央砍250億，但黃守達質疑台中獲中央挹注財源根本史上最高，市府今提出的專案報告也寫明整體獲配財源增136億，她的數字怎麼算的，要她說清楚新增財源如何分配。

    盧秀燕細數中央砍預算，包括捷運藍線原承諾給42億，結果只給1.6億；但黃守達斥中央補助本來就是進度到哪就補助到哪，台中捷運藍線進度延宕所致，促她不要只挑自己喜歡的數字計算，要說清楚增加的財源如何分配，如果不會做就換人做。

    國民黨議員陳文政則斥中央砍台中預算，讓台中捷運藍線恐預算不足，影響工程。

    盧秀燕也痛批，依法軌道建設中央要出4成，台中出6成，依比例計算中央要給42億，但現在只給1.6億，差40億去哪找；她也澄清藍線進度超前，中央連進度超前預算補助19億也不給，實質加起來藍線的部份應給60億，中央均不給。

    盧秀燕連問，「是不是卡盧」？交通部應出來說明，也拜託中央說清楚為什麼，並依承諾補足補助。

    盧秀燕再批中央砍預算「卡盧」非常不道德。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕再批中央砍預算「卡盧」非常不道德。（記者蘇孟娟攝）

