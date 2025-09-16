籲拒領1萬遭林思銘指「出家人要六根清淨」 釋昭慧反批「外行裝內行」

玄奘大學宗教系教授、法師釋昭慧發起「拒領普發現金1萬，捐入國家續命專款」運動，遭國民黨立委林思銘評不瞭解民間疾苦、出家人要六根清淨少碰政治等，釋昭慧今天反擊嗆林班門弄斧。（記者楊綿傑攝）

2025/09/16 11:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕玄奘大學宗教系教授、法師釋昭慧發起「拒領普發現金1萬，捐入國家續命專款」運動，遭國民黨立委林思銘評不瞭解民間疾苦、出家人要六根清淨少碰政治等，釋昭慧反批林思銘「信口開河」，且對宗教意涵是「外行裝內行班門弄斧」，更強調自己是國家公民，「難道投票也會被趕出去嗎？」

立院強力通過普發現金1萬，政院將舉債因應並預計10月發放，釋昭慧先前就曾倡議應該排富未果，近日進一步宣布推動「拒領1萬，捐入國家續命專款」運動，認為舉債普發現金將造成國庫空虛，反對債留子孫，呼籲政府應該增設讓民眾能選擇轉入「國家續命專款」，也必須向政治人物突顯，民心不是用錢就可以收買。

請繼續往下閱讀...

對於林思銘的評論，釋昭慧今天回應，出家人也是國家公民，可以投票，投票的時候會被趕出去、被要求不要碰政治？政治是鋪天蓋地、無所不包的，現放棄對政治的關懷，將來就被政治管定了，出家人也不例外，極權國家如何對待宗教人士是很清楚的。

而關於六根清淨的指教，釋昭慧批評，外行裝內行的人不要班門弄斧，六根清淨是「所有的意念透過感官呈現都非常潔淨，請問我有哪裡不潔淨？我貪婪這筆錢嗎？還是用嗔恚心面對這筆錢嗎？沒有！」她強調，想要把這筆錢拿下來做滿足自己慾望的事，這樣的出家人才叫六根不淨。

至於遭指不知民間疾苦，釋昭慧反問，請問有何證據，可以信口開河？自己處在最弱勢的孩子們聚集的學校，學生一半以上都在貸款讀書、拚命打工，會不瞭解民間疾苦嗎？

搶救國庫聯盟執行長何宗勳則認為，林委員宗教素養不足，建議他多多學習，這也代表台灣還是需要一些宗教素養的課程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法