    國民黨主席覬覦者眾 吳思瑤批：個個氣弱心虛不敢面對真相

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    2025/09/16 11:22

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席10月改選，昨天展開領表作業，目前已有眾多人選浮上檯面，包括媒體人趙少康、台北市前市長郝龍斌、立法院國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中等。對此，民進黨立委吳思瑤表示，國民黨主席覬覦者眾，競逐權力之際人人捨我其誰，但面對關鍵議題時卻沒有一位敢面對真相，個個氣弱心虛。

    吳思瑤說，政黨政治是民主政治的基石，選黨主席，要有社會責任及政治擔當。趙、郝、傅、羅、鄭、張都說自己好，先回答社會下面4問，包括：對於偽造連署、造假民意的違法行為，要不要向社會道歉？對財劃法粗糙、黑箱修法出包惹禍，敢不敢對人民認錯？

    另外，對於「聯合國2758號決議文」，是支持國際主流觀點撥亂反正，或是附和中國史觀扭曲事實？對AIT拋出「台灣地位未定論」，要跟屈從北京主張顛倒是非，還是伸張主權捍衛台灣？

    吳思瑤批評國民黨，對內死不認錯，對外也知錯不改。對自己政府跋扈囂張，對中國當局卻懦弱苟從；「這樣的國民黨，誰當主席都一樣！」

