    政治

    美國國務院背書AIT「台灣主權未定論」 胡采蘋笑：感覺快成為第51州

    美國在台協會（AIT）罕見拋出「台灣地位（主權）未定論」，後獲得美國國務院背書，引發高度關注。（路透）

    美國在台協會（AIT）罕見拋出「台灣地位（主權）未定論」，後獲得美國國務院背書，引發高度關注。（路透）

    2025/09/16 11:38

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）近日罕見拋出「台灣地位（主權）未定論」，直指中國刻意曲解二戰時期相關文件，藉以支持其脅迫台灣的行為，直指北京政府涉及台灣的敘事是錯誤的，引發各界熱議。美國國務院隨後回應媒體求證，強調「AIT已準確傳遞訊息」，並重申北京在國際上散播的法律敘事是錯誤的。對此，財經網美胡采蘋幽默直呼，「有一種51州越來越接近我的感覺」。

    AIT於12日表示，中國長期引用「開羅宣言」、「波茨坦公告」與「舊金山和約」等歷史文件，聲稱台灣歸屬中國，但這些文件都未決定台灣最終政治定位。AIT批評，北京企圖透過錯誤解讀來孤立台灣，並以此正當化對台的施壓行徑。

    根據《聯合報》報導 ，美國國務院回應《聯合報》求證時與AIT立場一致，強調AIT已準確傳遞訊息，指控中國刻意扭曲二戰時期文件來支持其脅迫台灣的行動，以征服台灣。

    國務院發言人強調，美國將持續與國際夥伴合作，支持台灣面對來自中國在軍事、經濟、資訊、法律與外交等多層面的壓力，並堅決反對任何以武力或脅迫方式改變兩岸現狀的企圖。

    消息曝光後，胡采蘋昨（15）日在臉書粉專「Emmy追劇時間」開玩笑發文稱「有一種51州越來越接近我的感覺」，引來網友熱烈回應，紛紛開玩笑留言，「我們可以公投要成為第51州嗎？」、「我要當一個堂堂正正的美國人」、「藍白委都不用偷跑去美國生小孩了，大家都可以拿美國護照」、「成為51州就不用再吵什麼關稅貨物稅了」。

    財經網美胡采蘋。（擷取自臉書）

    財經網美胡采蘋。（擷取自臉書）

    圖
    圖
