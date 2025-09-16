蔣萬安抱怨捷運補助經費將少650億 藍營聲援：卓揆不要再搞把戲

針對財劃法爭議，明年統籌款1149億元、增452億元最多的台北市長蔣萬安抱怨，捷運路網計畫完成前，原本中央已核定的捷運路網補助經費將少650億元。行政院指「餅只有一塊，有人多咬一口、就有人少一口」，行政院長卓榮泰已指示要全盤檢討財劃法。（記者林欣漢攝）

2025/09/16 11:10

〔記者林欣漢／台北報導〕針對財劃法爭議，明年統籌款1149億元、增452億元最多的台北市長蔣萬安抱怨，捷運路網計畫完成前，原本中央已核定的捷運路網補助經費將少650億元。行政院指「餅只有一塊，有人多咬一口、就有人少一口」，行政院長卓榮泰已指示要全盤檢討財劃法。國民黨團書記長羅智強今日表示，卓榮泰不要再搞鴻門宴、小套路的把戲，擺明了就是過去賴清德批評的集權集錢的霸道心態，苛扣非民進黨執政縣市的地方政府財政。

羅智強也向民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶喊話，台北市的財政、捷運發展與黨派沒有關係，卓榮泰苛扣台北市的建設經費，是在踐踏台北市民的權益，沒有看到吳思瑤、吳沛憶出來捍衛台北市的財政，向行政院爭取台北市民的權益，「台北市民把選票託付給你，有沒有忠誠履行為民喉舌的民代義務」。

另外，興達電廠燃氣新2號機組9日發生火災，週刊今天（16日）爆料，指不肖廠商以中國低價劣質零件，包括法蘭及閘閥法蘭等，改標洗產地充當原廠貨，高價賣給台電。羅智強表示，其實興達電廠的問題，就是民進黨盤根錯節、貪腐結構的縮影，這就是為什麼今天要努力實現政黨輪替的重要原因。

羅智強指出，興達電廠在民進黨執政之下，有許多違規、造成大家關於空污及環境的負擔，現在更爆發中間涉及的人謀不臧及弊案。各種事故的發生，就是拿高雄、台灣人的人命來去搏民進黨「綠友友」的肥水，這是一定要打破的事情，所以要努力把這些貪腐弊案一一揪出來，還給台灣人民一個公道。

羅智強說，台電在民進黨第一次執政時，把台電這個金雞母變成大錢坑，前總統陳水扁2006年執政的時候，台電由盈轉虧變成負債累累、鉅額負債，馬英九前總統上任之後非常努力，在沒有撥補台電一毛錢的情況下，再次把台電由虧轉盈，再次變成金雞母，卸任時還交出828億元的電價穩定基金，結果民進黨不但把這828億元的電價穩定基金用完，還撥補了3千億元到台電，再加上目前有4600億元的負債，7600億元的錢坑。

羅強調，並不反對綠電，但是反對「綠友友」電，這種掏空國產、掏空台灣、全民買單的「綠友友」電，是今天盤根錯節貪腐的最大縮影，民進黨執政就是貪腐保證。

