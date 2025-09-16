卓榮泰要立院負責財劃法錯誤 藍委：政院要提版本別擺爛

國民黨立委林思銘。（記者塗建榮攝）

2025/09/16 11:14

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對新版「財劃法」爭議，行政院長卓榮泰日前表示立法院要自行負責。國民黨立委林思銘表示，如果卓認為有瑕疵要修正，行政院提出版本，不是說要擺爛要立法院自己去修法。

林思銘表示，當時是他擔任黨團書記長時，黨團推出的財劃法修正，延宕25年的財劃法終於完成三讀立法，但行政院對於這個整個在立法過程中完全不願意面對財劃法的修正，還去做出非常多不是事實的論述。

林思銘表示，現在財劃法通過後，對於325億沒有辦法完全分配，這個公式是數學的問題，但看到民進黨、行政院又要挑起政治對立和鬥爭，他認為行政院應該好好的為各縣市的發展、為所有的人民落實民生的進步發展來去做一個考量。

林思銘說，如果行政院還是繼續的要去營造朝野對立的氣氛，在726、823大罷免大失敗之後，還不知道好好的反省，還不知道謙卑的執政，未來朝野的對立在卓榮泰的執政之下，可能很難達到讓我們國家和社會能夠和諧進步發展的一個成果。

林思銘奉勸卓榮泰，好好的面對立法院所單獨通過的法律，如果有哪邊認為有些微的瑕疵，很多專家都告訴你這是一個數學問題，結果卓榮泰還要營造一個政治對立的氣氛，非常的不適當。奉勸卓榮泰好好面對立法院所三讀通過的法律，要如何的來修正，如果卓認為有瑕疵要修正，行政院提出版本，不是說要擺爛要立法院自己去修法。

林思銘表示，立法院有立法院的一個看法，我們會去做相關法律的修正，但是我們期許行政院也要提出版本。

