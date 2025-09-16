為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓榮泰要立院負責財劃法錯誤 藍委：政院要提版本別擺爛

    國民黨立委林思銘。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委林思銘。（記者塗建榮攝）

    2025/09/16 11:14

    〔記者劉宛琳／台北報導〕針對新版「財劃法」爭議，行政院長卓榮泰日前表示立法院要自行負責。國民黨立委林思銘表示，如果卓認為有瑕疵要修正，行政院提出版本，不是說要擺爛要立法院自己去修法。

    林思銘表示，當時是他擔任黨團書記長時，黨團推出的財劃法修正，延宕25年的財劃法終於完成三讀立法，但行政院對於這個整個在立法過程中完全不願意面對財劃法的修正，還去做出非常多不是事實的論述。

    林思銘表示，現在財劃法通過後，對於325億沒有辦法完全分配，這個公式是數學的問題，但看到民進黨、行政院又要挑起政治對立和鬥爭，他認為行政院應該好好的為各縣市的發展、為所有的人民落實民生的進步發展來去做一個考量。

    林思銘說，如果行政院還是繼續的要去營造朝野對立的氣氛，在726、823大罷免大失敗之後，還不知道好好的反省，還不知道謙卑的執政，未來朝野的對立在卓榮泰的執政之下，可能很難達到讓我們國家和社會能夠和諧進步發展的一個成果。

    林思銘奉勸卓榮泰，好好的面對立法院所單獨通過的法律，如果有哪邊認為有些微的瑕疵，很多專家都告訴你這是一個數學問題，結果卓榮泰還要營造一個政治對立的氣氛，非常的不適當。奉勸卓榮泰好好面對立法院所三讀通過的法律，要如何的來修正，如果卓認為有瑕疵要修正，行政院提出版本，不是說要擺爛要立法院自己去修法。

    林思銘表示，立法院有立法院的一個看法，我們會去做相關法律的修正，但是我們期許行政院也要提出版本。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播