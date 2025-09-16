國民黨主席選舉領表 李漢中「不具資格」未完成領表

律師李漢中（前左）今天上午到國民黨中央黨部，因不具黨主席參選資格，未完成領表。（記者施曉光攝）

2025/09/16 10:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉領表作業今（16）日進入第2天，繼前立委鄭麗文、立法院國民黨團書記長羅智強、孫文學校總校長張亞中昨日分別委請他人或親自領表後，律師李漢中今天到中央黨部領表，但經黨工善意提醒，參選黨主席必須具有曾經擔任中央委員或中評委的資格，是否仍要領表後，他才未完成領表程序。

此外，張亞中昨日委由辦公室主任何啟聖代為領表，但國民黨作業規定必須出具參選人委託書，何啟聖只有張亞中預錄的口頭委託視頻，因此沒有完成領表，必須補齊委託書後才算正式完成領表。

請繼續往下閱讀...

面對媒體詢問，領表過程是否還有資料需要補齊，參選資格是否有疑慮？李漢中表示，任何黨員都必須遵守黨內規定，並坦承到目前為止他還沒有收到中評委聘書，領表時他明確向黨工表示自己沒有取得聘書，因此對方勸他再思考一段時間，目前距離19日登記截止時間還有3、4天的時間，期待黨中央會給他一張聘書，讓自己的滿腔熱血為國民黨走下去再增添一份力量，但他也說，絕對不會對未能取得中評委身分有任何的意見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法