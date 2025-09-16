羅智強：複製馬英九勝選路徑 帶領國民黨重返執政

羅智強表示，要複製2008、2012年輔選馬英九打贏總統選戰的勝選路徑，讓國民黨光榮的重返執政。（資料照）

2025/09/16 10:38

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席10月改選，昨天展開領表作業。前總統馬英九今日透過預錄影片，表態支持國民黨立委羅智強，並稱「國民黨的世代交替，現在是時候了」。羅智強今日上午受訪表示，他要複製2008、2012年輔選馬英九打贏總統選戰的勝選路徑，讓國民黨能夠集中力量支持一個太陽，能夠下架總統賴清德，鞏固台灣的民主，讓國民黨光榮的重返執政。

羅智強說，他去向馬英九報告要參選國民黨主席的想法時，馬勉勵他「俠之大者，為國為民」這八個字，他會放在心上，努力贏得黨主席選舉的勝利，領導國民黨為國為民行俠仗義。

請繼續往下閱讀...

羅轉述，馬英九說看著他這一路從政以來，做到「俠義、忠黨、愛國」這三件事，覺得非常欣慰，看到歷次的選戰中，羅智強不是只求自己一個人的勝利，而是為同志、夥伴四處奔走，有情有義的俠義精神，非常的肯定。

羅智強表示，馬英九知道他對國民黨的路線主張，以及對捍衛中華民國的堅持，也是一路走來始終如一，而他這次參選國民黨主席提出的政見，「一個太陽、世代承擔，藍白攜手」，馬英九也非常關注，認為這是帶領國民黨重返執政唯一的勝選方程式。

羅智強說，一路走來非常感謝馬英九的提攜，也把馬訓勉的話放在心上，對他來說最重要的就是要複製2008、2012年輔選馬打贏總統選戰的勝選路徑，讓國民黨能夠集中力量支持一個太陽，能夠下架總統賴清德，鞏固台灣的民主，讓國民黨光榮的重返執政。

另外，近日一份艾普羅的「國民黨主席選情」民調顯示，若明天投票，前中廣董事長趙少康將取得領先，對此，羅智強表示，民調領先要很努力，民調不領先要更努力，大家都一起努力。

媒體詢問，近日中國媒體力推前立委鄭麗文，還有立場親中的民調顯示，若明天投票，鄭麗文的支持度居冠，對此，羅智強說，不做太多的揣測，同黨同志的民調高跟低，他都祝福，自己的民調還要再努力，也勉勵自己。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法