國防部公布全民國防手冊 首度強調「政府宣佈投降」都是假訊息

2025/09/16 10:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防部今日召開「全民國防手冊」新版說明會，手冊內容首度提及「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」。全民防衛動員署強調，當危機來臨時，我們必須學會自救與互救能力。後續請各部會、地方政府協助推廣，並將所屬官網連結「全民安全指引」網站。

國防部全民防衛動員署物力動員處處長沈威志指出，總統府自2024年6月19日成立「全社會防衛韌性委員會」，期政府與社會面臨緊急狀況均能維持正常運作。為有效結合政策推行，本手冊配合「全社會防衛韌性」進度納入編修改版範疇。

沈威志強調，手冊編纂目的是為推廣全社會防衛韌性，社會大眾是「全社會防衛韌性」的重要元素，本手冊為推廣「有準備、更安全」行動理念，提供民眾對威脅認知及相關應變資訊等重要安全指引，以提升自救互救保護能力及堅定防衛意志。

沈威志舉例，近期國外像法國、瑞典、芬蘭、挪威、立陶宛等國家，都出版新的民防手冊、生存手冊，主要提供民眾處於天災危險或戰爭時該做什麼事，並將互助合作納入手冊內容，指導民眾如何準備及度過危機，台灣推動的方向與國際民主國家一致，就是強化社會韌性。

全動署說明，全民國防手冊內容區分平時的準備、當危機來臨時、守護家園等3個章節、18個標題。平時的準備：一、日常的居家儲備。二、緊急避難包準備。三、當我聽到防空警報時。四、當我聽到海嘯警報時。五、當我收到警報訊息時。六、守護資安注意事項。六、你可以如何增加防災知識和技巧。

以及當危機來臨時：一、如何自救與互救。二、我們可能遇到的威脅。三、不同危機的應變方式天災。四、不同危機的應變方式-軍事侵略。五、掌握正確資訊。六、如何獲取資訊。七、當民生必需品短缺時。八、當住家毀損無法居住時。九、當我感到焦慮。十、如何與孩子討論危機與軍事侵略。

沈威志表示，當危機來臨時，我們必須學會自救與互救能力。中共武力犯台時，一般民眾難以辨識敵軍、我軍身分，考量民眾生命安全第一，在危險區域發現疑似軍隊活動請盡速離開，若無法遠離要找掩護做保護措施。若廣播系統遭受破壞，請至附近派出所、鄰里辦公室查詢資訊。

沈威志說，後續請各部會、地方政府協助推廣，並將所屬官網連結全民安全指引網站 ，並運用年度城鎮韌性、災害防救等各類演習及會議時機宣導。

他強調，新版手冊發布區分中文、英文版及手冊網站等方式，初期規劃先印刷少量紙本定點發放，後續納入通盤考量。預定將於9月17日至19日內政部國家防災日災防演習發放，也會在北、中、南三處指定全聯福利中心門市發放，相關資訊會再對外發布。

