    政治

    曝柯拒去「成吉思汗」 黃國昌：笑死！不知道館長要哭倒在誰懷裡

    黃國昌直播談及柯文哲。（擷取自黃國昌YouTube影片）

    黃國昌直播談及柯文哲。（擷取自黃國昌YouTube影片）

    2025/09/16 11:28

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨晚（15日）開直播突然爆料一個柯文哲趣事，透露因柯肌肉流失，特助建議他去「成吉思汗」鍛鍊，結果遭柯秒回絕，還說要去找「館長」（網紅陳之漢）練。黃國昌講完直呼「笑死」，稱柯到今天還不知道館長開的健身房叫成吉思汗，不曉得館長得知後會覺得開心，「還是要哭倒在誰懷裡」。

    前民眾黨主席柯文哲涉京華城收賄等案，昨天再開羈押庭，維持原裁定7000萬元交保，並放寬可「接觸」證據清單上的證人。黃國昌昨晚在YouTube直播，除了批評總統賴清德和民進黨，在直播尾聲還說要告訴大家一個「笑話」。

    黃國昌稱，柯文哲因為被關太久，皮膚變白、肌肉流失，所以民眾黨派出協助柯文哲的特助就建議柯「去成吉思汗練一下」。「你們知道主席怎麼回答嗎？」「結果阿北的回答，我不要去成吉思汗，我要去找館長！」黃國昌說完忍不住狂笑。

    黃國昌接著高喊，「所以這件事情充分印證出來，柯文哲主席到今天為止不知道什麼是成吉思汗，不曉得館長聽了這段對話是覺得開心，阿北指名說要找我練，還是傷心，覺得認識這麼久，阿北不知道館長的健身房就叫做成吉思汗」。黃國昌說完又是一陣大笑。

    對於有網友不懂這段笑點在哪？黃國昌又講了一遍，最後直呼，「我也不知道館長是要覺得開心，覺得欣慰，還是要哭倒在誰的懷裡？」

