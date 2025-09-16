AIT發言不是「台灣地位未定論」！ 顏擇雅：明示了不支持也不反對立場

AIT處長谷立言。（資料照）

2025/09/16 12:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕二次大戰終戰80週年，中國以「開羅宣言」等文件指稱日本已將台灣主權歸還中國，遭美國在台協會（AIT）批評中國不實法律論述，意圖將台灣孤立於國際社會外。對此作家顏擇雅表示，頂多美國為法理台獨明示了「不支持也不反對」立場而已，就是中立，年輕世代也許對「抗中保台」四字感到無比膩煩，但你們就是生在台灣75年來（從韓戰開打開始算）最不安全的時代。這個時代就是屬於你。這個挑戰就是你必須面對。

顏擇雅在臉書PO文表示，台灣今日的法理地位，其基礎並不只是〈開羅宣言〉和〈舊金山合約〉，還有一個〈中華民國憲法〉。台灣當年也曾派代表參與中華民國制憲會議。就算〈開羅宣言〉與〈舊金山合約〉沒明訂台灣主權屬於中國，依據〈中華民國憲法〉，台灣主權目前仍屬於中華民國。前不久舉行過的大罷免，依據就是〈中華民國憲法〉，不是嗎？那我們可以說AIT發言等於美國為法理台獨開綠燈嗎？

請繼續往下閱讀...

顏擇雅指出，她也認為不是。頂多美國為法理台獨明示了「不支持也不反對」立場而已，就是中立，美國一向宣示「不支持台獨」，這次發言有點像繞一個彎，改為「不支持也不反對」，這樣台派應該高興嗎？她認為不應該。因為這個發言應該與Politico近日獨家「川普2.0國防戰略轉彎，保護本土優於抗中」一起看。美國會有這次大轉彎，最主要是美國意識到自己在軍力上的相對優勢下跌太多，已危及本土安全，暫時顧不了第一島鏈了。眼前，美國對於台灣的安全保證真的已經弱化。AIT發言頂多是為自己保留最大的選擇空間而已。到時台海有事，美國介不介入，介入到什麼地步，如今法理基礎都變清楚。

顏擇雅續指，對北京來說，AIT發言當然是對美工作又一挫敗。而北京只要對美工作挫敗，氣一定是出在台灣身上。所以我們真的不必高興，但也不必太過憂慮。不管AIT有沒有講，台灣依然是全世界最危險的地方。可預見十年之後依然是，不管2028、2032選出哪一黨的總統。這就是這一代台灣人的宿命。

顏擇雅提醒年輕世代，絕對別指望在你們的人生精華，可享有你父輩、祖輩享有的那種兩岸和平紅利。喊喊「九二共識」就能騙過北京的時代真的已經一去不返。你們也許對「抗中保台」四字感到無比膩煩，但你們就是生在台灣75年來（從韓戰開打開始算）最不安全的時代。這個時代就是屬於你。這個挑戰就是你必須面對，當你覺得北京九三閱兵看起來好壯觀的時候，這就是你不應該逃避的問題。

顏擇雅直言，一定有人問，那麽台海危險程度何時可以降低呢？答案：還真的要等美國對中國的軍力優勢又重新拉開，讓美國有辦法兼顧本土與抗中。這要等美國重新把軍武製造能力拉上來。因為這個原因，我認為全世界就是台灣，最應該支持美國振興製造業的努力。利用關稅談判操作疑美論，她相當不以為然。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法