法參院友台小組訪民進黨：面對中俄強權 台法應站在一起

民進黨秘書長徐國勇昨天下午偕立委陳冠廷、國際部主任陳文昊接見法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）一行人。（圖由民進黨提供）

2025/09/16 10:28

〔記者陳昀／台北報導〕法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）拜會民進黨時表示，法國總統馬克宏近日公開支持維持台海現狀，他也要代表參院同僚重申法國對台海和平穩定及自由航行權的高度重視，在世界民主受中俄等強權挑戰之際，共享自由民主價值的台法更有必要站在一起，期盼雙方未來就反制假訊息、確保台灣海峽自由航行等多面向加強合作。

民進黨今天發布新聞稿指出，民進黨秘書長徐國勇昨天下午偕立委陳冠廷、國際部主任陳文昊接見法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）一行人，感謝法國國會長期支持台灣的國際參與、捍衛台海安全，並表示希望能藉由更多部長級交流與國會議員互訪，促成兩國在反制錯假訊息、維護民主價值上，有更多實務經驗分享與交流。

徐國勇首先感謝法國長期以來支持台灣的國際參與，包括支持台灣加入世界衛生大會（WHA）及國際民航組織（ICAO）等國際組織。他更以曾任內政部長的經驗分享，表示2018年時破獲1起全球ATM詐騙集團，正是台灣扮演關鍵角色，懇請來訪參議員發揮影響力，支持台灣加入國際刑警組織（Interpol），讓台灣在打擊跨國犯罪上更能貢獻己力。

徐國勇表示，台法也共享民主自由等價值；法國國會長期對台灣的支持，是兩國關係近年升溫的基石，友台小組更扮演關鍵角色，期盼藉由更多部長級交流與國會議員互訪，讓雙方在反制錯假訊息、維護民主價值上，能有更多實務經驗的分享與交流。台灣與法國企業也已宣佈在半導體及衛星等領域展開合作，經貿合作越來越緊密。

特瑪表示，馬克宏總統近日公開支持維持台海現狀，他則要代表參院同僚重申法國對台海和平穩定及自由航行權的高度重視。特瑪指出，法國政府於今年7月發布更新版「印太戰略」報告，明確表達法國重視台海和平穩定及反對片面改變現狀，已獲歐盟重視。

特瑪引用法國人常說的「愛情不只用嘴巴說，要用行動表達」，表示此次訪團就是要用具體行動表達對台灣的堅定支持！特瑪指出，在世界民主受到中、俄等強權挑戰之際，共享自由民主價值的台法更有必要站在一起，期盼雙方未來能就經貿投資、文化教育、高科技產業合作、反制假訊息，以及確保台灣海峽自由航行等面向加強合作。

訪團成員尚包括友台小組之參議員阿諾（Jean-Michel Arnaud）、彭諾馮（François Bonneau）、布毅貝（Bernard Buis）、朱芙玫（Mireille Jouve）及執行秘書裴玖 （Philippe Péjo），由法國在台協會副主任陸明莉（Cléa Le Cardeur）及新聞處長葉文頌（Vincent Yanelle）陪同。

法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）表示，在世界民主受中俄等強權挑戰之際，共享自由民主價值的台法更有必要站在一起。（圖由民進黨提供）

