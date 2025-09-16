為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    馬英九力挺羅智強選黨主席 周軒列5點：支持馬英九出來選

    前總統馬英九。（資料照）

    2025/09/16 10:13

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席10月改選，昨天展開領表作業。前總統馬英九今日表示，國民黨的世代交替，現在是時候了，黨主席職位應該支持國民黨立委羅智強。對此，政治工作者周軒表示，他支持馬英九自己來選黨主席，並列出5點原因。

    馬英九在影片中表示，國民黨點世代交替，現在是時候了，他認為黨主席職位，應該支持現任立委羅智強。羅從民國96年起就是他的重要的助手，幫他打贏過兩次總統大選，本身兼有選戰（馬英九競選辦公室副執行長）、國政（總統府副祕書長）、黨務（革實院院長與國民黨副祕書長）與國會（國民黨團書記長）的四種實務經驗，政治歷練完整，「我們老一輩的世代是該交棒的時候了」。

    周軒在臉書PO文表示，羅智強剛剛發文說，馬英九支持他參選國民黨主席，支持馬英九自己來選黨主席，這不是隨便講講的，因為馬英九目前是國民黨內唯一曾經當過總統的、馬英九是國民黨與中國交流的「定海神針」、馬英九是國民黨內唯一公開跟習近平握過手的、馬英九是國民黨內少數讓柯文哲只能苦笑不敢回嘴的、馬英九比較帥。

    圖
    圖
