不畏「牛仔褲」前鄉長、2連霸議員 綠營素人女將表態參選福興鄉長

彰化縣福興鄉公所秘書陳巧芬正式表態爭取民進黨提名參選鄉長。（陳巧芬提供）

2025/09/16 10:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕由於民進黨籍彰化縣福興鄉長蔣煙燈即將兩屆到任，國民黨籍連任縣議員黃俊源宣布轉換跑道參選福興鄉長，而經營牛仔褲工廠、上次復出參選失利的前鄉長陳文福也表達參選意願，在藍營推出強棒之際，綠軍素人女將陳巧芬也首度表態將參選鄉長。

陳巧芬今年41歲，原本在補習班工作，後來在取得南台科大應用英語碩士期間結婚生子，7年前因緣際會投入蔣煙燈輔選團隊，在蔣煙燈當選鄉長後，也進入福興鄉公所工作，目前擔任秘書工作。

陳巧芬今天（16日）表示，她將爭取民進黨提名參選福興鄉長，也積極拜訪基層，她知道藍營對手都是很有從政經驗的前輩，但她認為福興鄉可以有更不一樣的未來，面對高齡化的社會，交通就是很大的關鍵，很多鄉親就很羨慕其他鄉鎮有幸福巴士，她希望能為福興做更多的事。

國民黨方面，黃俊源與陳文福也都宣布要參選福興鄉長，黃俊源指出，他在連任縣議員後就希望服務更多的福興鄉民，決定轉換跑道。陳文福強調，他上次復出參選失利，就持續跑攤到現在，並不是等到要選舉才跑攤。

不過，陳文福表示，因為他與黃俊源都是國民黨員，爭取提名的部分，就一切按照黨的機制來走。

經營牛仔褲工廠有成的彰化縣福興鄉前鄉長陳文福，表態再復出參選的意願。（資料照）

彰化縣議員黃俊源宣布參選福興鄉長。（取自黃俊源臉書）

