為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不畏「牛仔褲」前鄉長、2連霸議員 綠營素人女將表態參選福興鄉長

    彰化縣福興鄉公所秘書陳巧芬正式表態爭取民進黨提名參選鄉長。（陳巧芬提供）

    彰化縣福興鄉公所秘書陳巧芬正式表態爭取民進黨提名參選鄉長。（陳巧芬提供）

    2025/09/16 10:15

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕由於民進黨籍彰化縣福興鄉長蔣煙燈即將兩屆到任，國民黨籍連任縣議員黃俊源宣布轉換跑道參選福興鄉長，而經營牛仔褲工廠、上次復出參選失利的前鄉長陳文福也表達參選意願，在藍營推出強棒之際，綠軍素人女將陳巧芬也首度表態將參選鄉長。

    陳巧芬今年41歲，原本在補習班工作，後來在取得南台科大應用英語碩士期間結婚生子，7年前因緣際會投入蔣煙燈輔選團隊，在蔣煙燈當選鄉長後，也進入福興鄉公所工作，目前擔任秘書工作。

    陳巧芬今天（16日）表示，她將爭取民進黨提名參選福興鄉長，也積極拜訪基層，她知道藍營對手都是很有從政經驗的前輩，但她認為福興鄉可以有更不一樣的未來，面對高齡化的社會，交通就是很大的關鍵，很多鄉親就很羨慕其他鄉鎮有幸福巴士，她希望能為福興做更多的事。

    國民黨方面，黃俊源與陳文福也都宣布要參選福興鄉長，黃俊源指出，他在連任縣議員後就希望服務更多的福興鄉民，決定轉換跑道。陳文福強調，他上次復出參選失利，就持續跑攤到現在，並不是等到要選舉才跑攤。

    不過，陳文福表示，因為他與黃俊源都是國民黨員，爭取提名的部分，就一切按照黨的機制來走。

    經營牛仔褲工廠有成的彰化縣福興鄉前鄉長陳文福，表態再復出參選的意願。（資料照）

    經營牛仔褲工廠有成的彰化縣福興鄉前鄉長陳文福，表態再復出參選的意願。（資料照）

    彰化縣議員黃俊源宣布參選福興鄉長。（取自黃俊源臉書）

    彰化縣議員黃俊源宣布參選福興鄉長。（取自黃俊源臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播