張亞中：美國「台灣地位未定論」立場 是「迷幻藥」、「導火線」

國民黨主席參選人張亞中。（資料照）

2025/09/16 10:00

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國的「台灣地位未定論」立場，國民黨主席參選人張亞中今日質疑，美方立場是「迷幻藥」、「導火線」，「要警惕、要拒絕」，他並強調，「兩岸政治地位確定」比「台灣地位未定」重要的太多了。

張亞中表示，美國國務院與美國在台協會（AIT） 口徑一致，顯示美國已經有意再次將台灣作為戰略棋子，民進黨對此大表歡迎，卻未看到其中隱藏的巨大危險，國民黨也只能重申台灣屬於中華民國，而不敢對AIT表示抗議，這是台灣目前的最大問題，以「親美」為圭臬的國、民兩黨，面對美國幾乎不敢說「不」，只能接受，國、民兩黨高層以及目前國民黨的多位黨主席參選人言行，也是把「親美」視為不可挑戰的金科玉律，這其實是台灣重大的危機。

張亞中表示，「台灣地位未定」只是美國的一張牌，1950年代美國因韓戰爆發，為了能在國際上介入台海，又不致觸犯「干涉中國內政」的原則，於是提出這一說法，但當1969年中蘇共交惡，美國需要「聯中抗蘇」時，這張牌立刻被收回，1972年「上海公報」提及「美國認識到，台灣是中國的一部分」，等於正式否認了「台灣地位未定」，由此可見，美國的立場始終是隨戰略需要而反覆，毫無原則可言。

張亞中說，如今在中美對抗的新局勢下，美國又第2次翻出「台灣地位未定」這張老掉牙的牌，不僅是 AIT的發言，甚至拜登政府末期也公開主張「聯合國第2758號決議」與台灣地位無關，這種說法表面上替台灣「爭取空間」，實際上卻是把台灣推向更險峻的境地，兩岸敵對狀態無法化解，台灣的命運被牢牢鎖在美國手裡，兩岸和平的空間被進一步壓縮，台灣甚至可能重蹈烏克蘭的覆轍，「美國打這張牌只是為了控制台灣、汲取台灣，並非真心維護台灣利益。」

張亞中強調，國民黨必須具備「知美、知中、知共、知國際」的知識與高度格局，而不是盲目地只懂「親美、友日」，台灣必須拒絕再吃美國餵養的「迷幻藥」，更要拒絕成為兩岸戰火的「導火線」，如果他當選黨主席，將立即推動國共政治對話，為兩岸和平創造契機、奠定基礎。

