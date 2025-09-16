中國大使要求日方驅逐我代表 王定宇：無禮的瘋狗外交誰理你啊！

丹麥媒體《貝林時報》揭露，2月在日本駐丹麥大使館慶祝天皇生日活動上，中國駐丹麥大使王雪峰竟公開要求主辦方驅逐台灣代表。（圖擷取自中國外交部官網）

2025/09/16 10:06

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥媒體揭露，今年2月在日本駐丹麥大使館慶祝天皇生日活動上，中國駐丹麥大使王雪峰竟公開要求主辦方驅逐台灣代表。對此，民進黨立委王定宇表示，不知道為客的禮貌和文明，無禮的瘋狗外交，誰理你啊！

外交部指出，我國駐丹麥代表鄭榮俊夫婦今年2月受邀出席日本駐丹麥大使館舉辦的慶祝天皇生日酒會，期間中國駐丹麥大使曾試圖要求日方驅逐我國代表鄭榮俊，但在遭到日方拒絕後氣憤離席，離場前甚至以手指指向鄭榮俊表達不滿，中國駐丹麥大使的此一惡劣無禮行徑，已讓當日出席活動的各國使節親眼目睹，在丹麥外交圈廣為流傳。

王定宇在臉書PO文表示，做客人的囂張地喧賓奪主，不知道為客的禮貌和文明，無禮的瘋狗外交，既不尊重主辦國日本，也不尊重地主國丹麥，誰理你啊！日本駐丹麥大使館舉辦慶祝天皇生日的活動，邀請包括台灣在內的200多位各國駐丹麥外交人員參與盛會，主辦方日本邀請台灣、地主國丹麥也熱情參與，沒想到作客的中國當場大放厥詞，要求日本驅離台灣代表。

王定宇直言，日本的態度是不理會中國的要求，中國代表自討沒趣，最後只能摸摸鼻子自行離開！

