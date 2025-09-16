為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國大使要求日方驅逐我代表 王定宇：無禮的瘋狗外交誰理你啊！

    丹麥媒體《貝林時報》揭露，2月在日本駐丹麥大使館慶祝天皇生日活動上，中國駐丹麥大使王雪峰竟公開要求主辦方驅逐台灣代表。（圖擷取自中國外交部官網）

    丹麥媒體《貝林時報》揭露，2月在日本駐丹麥大使館慶祝天皇生日活動上，中國駐丹麥大使王雪峰竟公開要求主辦方驅逐台灣代表。（圖擷取自中國外交部官網）

    2025/09/16 10:06

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕丹麥媒體揭露，今年2月在日本駐丹麥大使館慶祝天皇生日活動上，中國駐丹麥大使王雪峰竟公開要求主辦方驅逐台灣代表。對此，民進黨立委王定宇表示，不知道為客的禮貌和文明，無禮的瘋狗外交，誰理你啊！

    外交部指出，我國駐丹麥代表鄭榮俊夫婦今年2月受邀出席日本駐丹麥大使館舉辦的慶祝天皇生日酒會，期間中國駐丹麥大使曾試圖要求日方驅逐我國代表鄭榮俊，但在遭到日方拒絕後氣憤離席，離場前甚至以手指指向鄭榮俊表達不滿，中國駐丹麥大使的此一惡劣無禮行徑，已讓當日出席活動的各國使節親眼目睹，在丹麥外交圈廣為流傳。

    王定宇在臉書PO文表示，做客人的囂張地喧賓奪主，不知道為客的禮貌和文明，無禮的瘋狗外交，既不尊重主辦國日本，也不尊重地主國丹麥，誰理你啊！日本駐丹麥大使館舉辦慶祝天皇生日的活動，邀請包括台灣在內的200多位各國駐丹麥外交人員參與盛會，主辦方日本邀請台灣、地主國丹麥也熱情參與，沒想到作客的中國當場大放厥詞，要求日本驅離台灣代表。

    王定宇直言，日本的態度是不理會中國的要求，中國代表自討沒趣，最後只能摸摸鼻子自行離開！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播