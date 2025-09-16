謝國樑訪韓與延壽區締結友好城市 推動城市治理、觀光發展

基隆市長謝國樑（右）率領代表團赴韓國仁川廣域市延壽區，與延壽區區廳長李載浩（左）共同簽署友好城市協定。（圖為基隆市政府提供）

2025/09/16 09:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑昨天（15日）率領代表團赴韓國仁川廣域市延壽區，與延壽區區廳長李載浩共同簽署友好城市協定，正式宣示兩地在青年交流、促進觀光合作、永續發展海洋文化、創新經濟等領域展開深度交流。謝國樑用韓語的「哥」尊稱李廳長，並強調期望透過此次締盟，與擁有松島國際都市優勢的延壽區互相借鏡及攜手共進，推動基隆城市治理升級，並建立長久永固的夥伴關係。

謝國樑表示，基隆市與延壽區的交流淵源可追溯至2024年10月，李載浩率團至基隆市簽署「友好交流合作意向書」，確立合作方向。隨後在2025年4月，延壽區派出由17位公務人員組成的行政海外研習團訪問基隆，參訪基隆市政建設及港灣文化，並與市府公務人員交流，深化對基隆城市發展的理解。

謝國樑指出，基隆市擁有優越地理位置及完善海陸運輸系統，正在推動港區轉型計畫，將引進遊艇俱樂部、觀光商場等設施，推動城市海洋育樂文化，打造基隆成為一座融合觀光、休閒與產業的「海洋綜合基地」。而仁川市延壽區鄰近仁川國際機場，為進出該機場必經之地，擁有韓國首座利用海水建成的水上公園「松島中央公園」，以及「仁川經濟自由區」，為亞太地區重要新型永續示範都市及樞紐。期望透過此次締盟，與擁有松島國際都市優勢的延壽區互相借鏡，攜手推動城市治理升級，並為台韓實質交流再添動能，共創雙贏。

李載浩指出，今年為延壽區建區30週年，與基隆市締結為友好城市別具意義，未來將與基隆市互相交流發展，實現共同繁榮的願景。

延壽區議會議長朴賢珠表示，透過簽署儀式成為兩地共榮發展的起點，延壽區議會將全力支持兩地的合作交流，拓展國際合作的具體成果。

