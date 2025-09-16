國民黨提修財劃法恐掏空國庫 張育萌轟：全民納稅錢變權力分贓籌碼

中國國民黨立法院黨團本月1日舉行「第11屆第4會期黨團幹部就職典禮」，左起新任書記長羅智強、總召傅崐萁、卸任書記長王鴻薇。（資料照）

2025/09/16

〔即時新聞／綜合報導〕《財劃法》修法風波延燒，藍白立委在條文計算公式出錯後，又推動修正案，被批評形同「掏空國庫」。台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，新版提案不僅將補助款寫死成「地方分紅」，更剝奪中央監督權限，直言全民納稅錢將化成權力分贓的籌碼，「台灣不能讓這種『自己開錢櫃、自己當評審，還把監督者鎖在門外』的荒唐法案過關」。

張育萌昨（15）日在臉書發文表示，藍白去年強推的財劃法，因分子分母錯置導致統籌分配款出現重大誤差，如今國民黨團又提案修法，要求「計畫型補助款不得低於過去十年平均」、「一般性補助款不能少於去年」，等於讓補助款自動到帳，不論經濟景氣或稅收變化，中央都必須照單全收。他直言：「補助款根本變成地方年金，各縣市用全民納稅錢撒幣治百病。」

張育萌續指，今年光是一般性補助款，中央就已經編了2501億元，計畫型補助款更高達2472億，合計近5000億，佔中央總預算逾一成。為了藍白去年蠻橫暴衝的新版《財劃法》，中央明年就得舉債2992億元。如今國民黨團不想收起要飯的碗，還厚顏無恥地把「要飯的碗」直接寫進法條，一口氣將5000多億，變成每年的自動到帳，不能刪、不能減、不能停。

張育萌強調，更離譜的是，國民黨團提案增訂第37-3條，規定計畫型補助款「非經地方政府同意，不得任意終止或變更補助金額」讓補助款變成「地方永遠領得到、中央不能碰」的神主牌，就算未來縣市政府執行嚴重落後或計畫失敗，中央也不得介入。

張育萌質疑，天底下有這種事？這完全踐踏財政紀律，等於鼓勵地方揮霍浪費、計畫執行越爛越爽。國民黨團真的打算把「計畫型補助款」變成「地方分紅股息」，領了就永遠領下去，財政紀律丟一邊，好學生乖乖執行，就等著被當盤子；壞學生擺爛一時爽，一直擺爛一直爽。

張育萌提到，國民黨這份提案最陰險的地方，就是他們連「被監督」，都不想假裝了。國民黨團提案新增第32-1條，明定縱使地方怠惰擺爛，執行率爛到爆，「中央也不能在明年補助款扣錢」。甚至要求中央訂定「地方績效考核規定」時，「由行政院召開各縣市長會議共定」，讓被評分的縣市長來開會，決定自己要不要被扣分。

張育萌痛斥，這等同於學生自己出題、自己改卷、自己打滿分，連家長簽名和訂正都不用。此案的推手就是國民黨團幹部傅崐萁、王鴻薇和羅智強等人，這根本不是改革，而是將全民納稅錢化成權力分贓的籌碼。他呼籲，下個戰場已經很明確，台灣不能讓這種「自己開錢櫃、自己當評審，還把監督者鎖在門外」的荒唐法案過關。

