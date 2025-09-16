AIT拋台灣地位未定論 矢板明夫：挑戰中國長期以來主張

印太戰略智庫執行長矢板明夫。（資料照）

2025/09/16 11:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）近日拋出台灣地位（主權）未定論，批評中國試圖扭曲二戰相關文件，直指北京政府涉及台灣的敘事是錯誤的，引發各界熱議。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，這一聲明挑戰了中國長期以來的主張，並強調台灣的真正主權應該屬於2300萬台灣人民，而不是中國政府。

矢板明夫在臉書PO文表示，大罷免失敗後，周圍的台派朋友都有些意氣消沉。不過，有兩則消息可以讓台派感到振奮，第一則是，台灣的人均GDP將超過韓國。根據韓國KBS電視台的報導，2025年，韓國的人均GDP將為37,430美元，而台灣的人均GDP將達到38,660美元。報導還提到，預計明年台灣的人均GDP將超過40,000美元，而韓國則保持在38,947美元。這是自2003年以來，韓國的人均GDP時隔22年首次被台灣超過。另外，台灣的人均GDP在2024年超過了日本，這說明，雖然有貧富不均等這樣那樣的問題，台灣的經濟走在一條發展的路上。方向並沒有錯。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫指出，第二則是，針對台灣主權地位的再定義。美國在台協會AIT日前提出了台灣地位未定論的說法，立刻有人出來說這並不是美國政府的官方立場，但美國國務院今天在回覆聯合報時表示，AIT的觀點代表國務院的看法，認為台灣最終的政治地位並不是由《開羅宣言》、《波茨坦宣言》或《舊金山和約》所決定，因此「台灣地位未定論」是正確的。這一聲明挑戰了中國長期以來的主張，並強調台灣的真正主權應該屬於2300萬台灣人民，而不是中國政府，美國國務院的表態非常重要。

矢板明夫直言，最後想提出一個建議。就是希望賴清德總統對遇刺美國青年意見領袖查理·柯克表示哀悼。查理·柯克是川普總統的重要支持者，這兩天，美國在全世界各地的朋友都紛紛在向查理·柯克致敬，但是，我們還沒有聽到台灣總統的聲音。雖然柯克的立場可能與民進黨的政策不完全相同，但作為一位為言論自由奮鬥的鬥士，被殘忍地殺害，台灣應該發出譴責和哀悼的聲音。畢竟，柯克曾經在與中國學生的辯論中，表明支持台灣的立場，作為台灣最高領導人的賴清德總統有所表示，不僅合乎情理，更符合台灣的國家利益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法