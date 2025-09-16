柯美蘭喊話小草暫時別抗議 李忠憲：有些人的靠近只是出於利益與算計

成功大學教授李忠憲。（資料照）

2025/09/16 09:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押1年、以7000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院15日重開羈押庭，晚間維持原交保金裁定交保。柯文哲妹妹柯美蘭15日晚間透過訊息向小草們喊話暫停所有和柯文哲有關的抗議活動。對此，成功大學教授李忠憲表示，柯美蘭的話語也許帶著對哥哥的崇敬與真心，未必能改變政治的現實，但提醒了我們一件簡單卻重要的事：有些人的靠近，是因為價值與真誠；另一些人的靠近，卻只是出於利益與算計。

李忠憲在臉書PO文表示，柯美蘭發文叫小草先不要再抗議，一般解讀就是針對黃國昌。柯美蘭是柯文哲的妹妹，一樣跟她前後一起念醫科，一輩子沒有結婚應該非常崇拜她哥哥，因此這個發文是誠心誠意、由衷之言。

李忠憲指出，對於某些氣味不同的人，像黃國昌、翟本喬之類的，他常常避而遠之，這些人如果想法跟你相同的時候，往往不是價值，而是利益，其實在日常生活工作上結交朋友的態度也是這樣，人要單純的活著其實並不困難，就是遠離像這樣的人。

李忠憲續指，柯美蘭的話語，也許帶著對哥哥的崇敬與真心，未必能改變政治的現實，但提醒了我們一件簡單卻重要的事：有些人的靠近，是因為價值與真誠；另一些人的靠近，卻只是出於利益與算計。生活的智慧，正是在於辨別這兩者。選擇單純，遠離那些「氣味不合」的人，其實並不困難，反而能讓我們活得更自在、更真實。

李忠憲直言，尼采說：「與惡人為伍，不如孤獨一人。」單純不是天真，而是一種堅定的選擇。在複雜的世界裡，仍然保有分辨的眼光與自持的力量。

