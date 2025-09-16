侵占政治獻金案再開庭 吳靜怡：爛帳由柯文哲還是李文宗負責？

圖為柯文哲（右圖）在總統大選期間的募款經費爭議延燒，民眾黨去年8月12日召開記者會釋疑，時任柯文哲競選總部財務長李文宗（圖左）在記者會上鞠躬致歉。（資料照）

2025/09/16 10:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，今將傳喚和柯文哲有40多年交情的高中同窗、競總大帳房、眾望基金會董事長李文宗作證。媒體人吳靜怡對此直言，今日的大看點就是「木可煉金術」正式對峙，一堆爛帳到底要柯文哲負責還是李文宗？她也質疑先前柯文哲和李文宗友誼的小船就已經翻了，柯文哲想努力把船搬回來，卻又要人家頂罪，合理嗎？她也諷刺柯文哲，包含友情、政治、司法表現都非常渣！

吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲最擔心的就是彭振聲和李文宗認罪，所以戰術一致，先幫彭振聲喊冤，再讓他當棄子，彭振聲認罪，柯文哲就嗆他。

吳靜怡說明，大家還記得嗎？柯文哲在說明爛帳記者會前一天，就要求李文宗指示李文娟，將他桌上的「木可損益表碎掉」！所以誰是所有金庫操縱著，不難判斷。

吳靜怡表示，今天傳喚和柯文哲有多年交情的大帳房李文宗作證，關於柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案。柯文哲不斷在京華城案幫李文宗喊冤，但一方面又企圖要讓李文宗成為木可公關、競總、智庫、基金會相關裁決權與金流的斷點，上週民眾黨秘書長周榆修被檢調認為作偽證，還說出「和柯文哲無關，柯沒參與也沒職務」意圖相當明顯。

吳靜怡質疑，柯文哲和李文宗友誼的小船在「誤信50年的同學」後，就已經翻過了，柯文哲想努力把船搬回來，卻又要人家頂罪，合理嗎？她也提到，李文宗、李文娟自己有委任的律師，李文娟採取部分認罪，配合度極高，相信李文宗針對帳務問題也會跟妹妹走相同司法戰術。

吳靜怡也指出，柯美蘭在各大群組表態，拜託各位好友，暫時停止有關柯文哲的抗議活動，直至一審開庭，讓法院、文哲各自努力，解決司法問題，也讓大家回歸正常生活，並聚焦在目前國家對內政策與對外發展上。

吳靜怡認為，這表示柯家人很清楚，擔心這次柯文哲出來之後，民眾黨背後操盤的激進派會有什麼節外生枝的可能，又或者擔心有人想要利用柯文哲來蹭蹭聲量，更重要的，就是柯家人會害怕法官，把法官和文哲擺在同一陣線，希望給法官一些人情。

吳靜怡在文末也諷刺，柯文哲一方面不願意放棄躁動小草情緒影響司法，網路上大量詆毀司法判案的用心，一堆網軍小草大量出征；一方面又假裝力挺法院。有些人面對愛情是渣男，但從友情、政治、司法表現都非常渣的，實在不多！

