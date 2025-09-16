為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國民黨主席選舉 馬英九支持羅智強「老一輩的國民黨世代該交棒」

    前總統馬英九（右）支持羅智強（左）參選國民黨主席。（翻攝臉書）

    2025/09/16 08:45

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席十月改選，昨天展開領表作業。前總統馬英九今日表示，國民黨的世代交替，現在是時候了，黨主席職位應該支持國民黨立委羅智強，「老一輩的國民黨世代是該交棒的時候了」。

    馬英九說，國民黨的世代交替，現在是時候了，黨主席職位應該支持羅智強，羅出身基隆碼頭工人家庭，從政以來有情有義，他自己這次被罷免，還出錢出力，義助全台灣被罷免的同志，他這種義氣與豪情，令人由衷的敬佩。

    馬英九指出，羅智強從2007年起，就是他的重要助手，幫他打贏過兩次總統大選，羅本身兼有選戰（馬英九競選辦公室副執行總幹事）、國政（總統府副秘書長）、黨務（國民黨革命實踐研究院長及國民黨副秘書長）、國會（國民黨團書記長）的四種實務經驗，政治歷練完整，也打造極為堅強的社群平台，因此被稱為空戰司令、社群一哥。

    馬英九表示，多年來羅智強為國民黨宣揚理念、耕耘基層，選戰無役不與，在網路社群時代，是最能領導國民黨的中興幹才，老一輩的國民黨世代是該交棒的時候了，讓羅智強帶領新一代的優秀同志，繼續打拚，在當前台灣實現政黨輪替讓國民黨重返執政，「羅智強加油、國民黨加油、中華民國加油」。

    相關新聞請見：

    羅智強宣佈重大訊息 馬英九支持他參選黨主席

    熱門推播