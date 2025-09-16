聖保羅慶賀被壓迫者劇場50年 1/3台灣元素突顯人權意識

聖保羅藝術局主辧被壓迫者劇場巴西50年紀念展，台灣元素佔 1/3 。（GESTO提供）

2025/09/16 08:10

〔即時新聞中心／巴西聖保羅報導〕聖保羅市藝術局11至14日舉辦「《被壓迫者劇場》巴西50年紀念活動」（Mostra 50 anos Teatro do Oprimido），歷史照片主題展、戲劇工作坊及論壇劇場表演等系列活動，吸引上千人次參與盛會。其中，主題照片展有1/3展示台灣被壓迫者劇場活動及國際人權藝術節等影像，突顯民主台灣對人權與政治劇場的重視。

國際知名巴西導演波瓦（Augusto Boal）著作《被壓迫者劇場》巴西成書 50週年，巴西被壓迫者劇場學會（GESTO）今年3月起，在全巴西展開整年度系列紀念活動。聖保羅市政府藝術局與該學會合作，11日在弗拉維奧．因佩里奧劇院（Teatro Flávio Império）進行為期4天的被壓迫者劇場活動，除了主展場的巴西及台灣被壓迫者劇場影像展外，並邀集里約被壓迫者劇場中心（CTO-Rio）各人權表演團隊、米那斯州小丑劇團（Calcinha de Palhaça）、聖保羅大學（USP）人文學院與國際知名人權團體「場景變換」（Mudaça de Cena）合作的各項表演及工作坊，還有巴伊亞大學（UFBA）教授杜爾勒（Licko Turle）主持的多場圓桌論壇。

弗拉維奧．因佩里奧劇院主管索薩（Udson Edson Paulo Souza）表示，該劇院以聖保羅知名建築師、舞台設計家因佩里奧為名，以他對城市空間的社會與文化美學為核心，規劃了這座包括公園、馬戲團帳篷、劇院及展覽廳的大型藝術文化中心。因佩里奧的舞台設計追求以政治批判思考模式去串連觀眾與舞台間的關係，在 1960年代曾多次與波瓦合作，當時波瓦將戲劇與政治社會現況連結，創作批判性的政治劇場，跳出主角為中心的傳統模式，由因佩里奧搭配舞台設計，將主角轉化為劇場空間，達到觀眾的疏離效果。數十年後的今天，在此舉辦紀念波瓦的被壓迫者劇場系列活動，別具意義。

此次活動的總策劃杜爾勒（Licko Turle），既是被壓迫者劇場學會（GESTO）創辦人，也是當年與波瓦共同創辦里約被壓迫者劇場中心的核心人物。杜爾勒指出，被壓迫者劇場在巴西發跡 50年是一項重大的里程碑，這次集結的團隊包括由精神病患組成的「逃離現場」（Pirei na Cena）、女權「抹大拉的瑪麗亞」（GTO Madalenas）、反種族歧視的黑人團隊「巴西的色彩」（Cor do Brasil），以及從波瓦時期便一同在監獄進行更生戲劇治療的「場景變換」人權團隊，而主展覽則結合巴西與台灣的被壓迫者劇場相關照片與歷史文獻。

杜爾勒也特別感謝聖保羅台北經文處的支持，杜爾勒說，他多年前曾受邀前往台灣開設工作坊及演出，對台灣的人文風情及民主自由印象特別深刻，而聖保羅經文處長朱怡靜到任以來，持續支持參與為弱勢發聲的被壓迫者劇場相關活動，足見台灣與巴西同樣擁有社會改革與推動國際人權倡議的共同目標，期待未來能有更多合作，一同幫助巴西底層居民在心靈與藝術上的成長。

聖保羅藝術局主辧被壓迫者劇場巴西50年紀念展，台灣人權藝術節及立法劇場影像吸引眾人目光 。（GESTO提供）

被壓迫者劇場巴西50年紀念展，受聖保羅經文處支持，展出1/3台灣元素。（GESTO提供）

聖保羅藝術局主辧被壓迫者劇場巴西50年紀念活動，吸引上千人次參與。（GESTO提供）

「場景變換」團隊負責人Osmar Araujo（黃衣者）多年前也曾受人權組織邀請訪台交流人權倡議經驗。（GESTO提供）

聖保羅市政府教育局官員Júlia Glli走上舞台參與小丑劇團的論壇劇場（GESTO提供）

「逃離現場」演出精神病患求職的困境（GESTO提供）

杜爾勒教授特別感謝聖保羅經文處支持被壓迫者劇場活動。（GESTO提供）

