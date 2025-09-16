柯文哲不滿被禁接觸證人「有幾百人欸」 馮光遠諷：事業真的做很大

台北地院昨傳喚柯文哲重開羈押庭，晚間裁定柯維持7千萬元交保金額。圖為柯步出法院與支持者握手。（資料照）

2025/09/16 09:04

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕涉入京華城弊案的前台北市長、前民眾黨主席柯文哲，日前以7千萬交保，民眾黨質疑檢方主張，柯不得接觸證據清單中的所有證人，柯文哲更氣喊「有幾百個人欸！」對此作家馮光遠發文諷刺，一般的犯罪如酒駕、竊盜，證人較少；至於證人極多的，主要就是大型詐欺、組織犯罪，他為此也諷刺「佩服柯P，事業真的做很大！」

柯文哲涉京華城收賄等案，台北地方法院5日裁定柯7千萬元交保，但12日被高等法院撤銷發回。台北地院昨傳喚柯文哲重開羈押庭，民眾黨主席黃國昌、立委張啓楷轉述庭內攻防指出，檢方要求柯文哲「不得與同案被告、證人有任何接觸」，證據清單上的證人多達兩、三百人，柯文哲對此痛批：「你們用這種手法，實在很惡劣」，並氣喊「有幾百個人欸！」黃國昌也批評檢方「那兩三百個證人你自己背得出來嗎？」

馮光遠在臉書發文，針對新聞標題寫說，「檢方要求禁止接觸所有證人，柯文哲爆氣：有幾百個人欸！」，讓他笑了。他表示根據他對犯罪的理解，證人較少的犯罪類型，有酒駕、簡單的竊盜等。

馮光遠也指出，「至於證人極多的犯罪類型，主要就是大型詐欺、組織犯罪，因為要傳喚的人包括共犯、專家證人、偵查員等」。為此他也諷刺，「佩服柯P，事業真的做很大！」

