柯美蘭喊話小草暫時別抗議 張益贍：叫黃國昌別再辦走讀害柯

2025/09/16 08:11

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押1年、以7000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院15日重開羈押庭，晚間維持原交保金裁定交保。柯文哲妹妹柯美蘭15日晚間透過訊息，向小草們喊話暫停所有和柯文哲有關的抗議活動。前民眾黨中央委員張益贍解讀，柯美蘭是在呼叫黃國昌，「別再辦走讀害柯文哲」。

張益贍在臉書發文並分享柯美蘭訊息截圖，柯美蘭在訊息寫道：「感謝上蒼，謝謝地院法官承受著壓力，仍堅持道德勇氣，裁定哥哥二度交保，我想拜託各位好友，暫時停止有關柯文哲的抗議活動，直到一審開庭，讓法院、文哲各自努力，解決司法問題，也讓大家回歸正常生活，並聚焦在目前國家對內政策與對外發展上。一年多來的陪伴、支持，我深深感謝大家，這份情誼，我和哥哥會記在心中。再次謝謝大家。柯美蘭敬上」

柯美蘭訊息提及的「暫停有關柯文哲的抗議活動」也讓引起許多網友討論，在張益贍臉書貼文底下留言：「柯美蘭認證那些都是抗議活動，看起來跟黃國昌感情很不好喔，直接打臉。」、「其實這樣也不錯，蔥昌就沒藉口鬧事。」、「我怎覺得國昌會繼續？」、「繼續啊，快走讀啊～」、「這樣黃國昌就沒舞台咆哮了……」、「國蔥不嘻嘻」

