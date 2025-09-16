為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    北院裁定柯文哲維持7000萬交保 律師提三大事實打臉柯裝窮

    黃帝穎16日提到，柯文哲15日在北院羈押庭「裝窮」，柯文哲的律師向法院主張降低保金，但最終仍維持7000萬保金。黃帝穎也列舉三大事實，破除柯文哲的「裝窮謊言」。（資料照）

    2025/09/16 08:01

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押1年、以7000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院15日重開羈押庭，晚間維持原交保金裁定交保。律師黃帝穎16日在臉書發文提到，柯文哲15日在北院羈押庭「裝窮」，柯文哲的律師向法院主張降低保金，但最終仍維持7000萬保金。黃帝穎也列舉三大事實，破除柯文哲的「裝窮謊言」。

    黃帝穎提到，柯文哲昨日在北院羈押庭表示，7000萬元交保金等於一個月要17萬5000元，這比他跟妻子陳佩琪兩人月退俸還多，柯的律師向法院主張降低保金，最終被法院裁定打臉，維持7000萬保金。黃強調，法院酌定交保金額，通常審酌被告資力及犯罪所得，他也列舉3大事實打臉柯文哲裝窮。

    黃帝穎指出，柯文哲現金買4300萬元商辦後稱買得起1.2億元豪宅，屬於「資力顯赫被告」，柯文哲開庭裝窮顯得「說謊不打草稿」，被法院裁定打臉理所當然。此外，7000萬元柯文哲兩次交保均已全額繳清辦保，可見維持7000萬金額顯非過高。

    黃帝穎提到，柯文哲犯罪所得包括謝國樑母親捐給民眾黨卻進入柯文哲私帳的200萬元、橘子經手的妙天1000萬元、柯踩飛輪收陳盈助的300萬元及朱亞虎認罪行賄的210萬元等，總計9371萬元，可見柯文哲7000萬元交保金未違反比例。

