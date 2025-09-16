卓揆要立院負責財劃法出包影響朝野互動？ 黨政人士︰表達社會聲音

立法院將於19日正式開議，對於財劃法公式出包，行政院長卓榮泰要立法院自己負責，是否立院一開議就影響朝野氣氛？黨政人士分析，卓揆只是把社會聲音清楚表達，不致影響朝野互動。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/09/16 07:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院將於19日正式開議，對於財劃法公式出包，行政院長卓榮泰要立法院自己負責，是否一開議就影響朝野氣氛？黨政人士分析，卓揆只是把社會上的聲音做一個清楚表達，不致影響朝野互動。據了解，行政院已在規劃安排卓揆拜會立法院長韓國瑜與朝野黨團，期盼新會期兩院有良性互動。

對於財劃法爭議，卓揆強調公式錯誤要由立院自己修法解決，而政院將全盤檢討現行財劃法城鄉失衡的問題。不過，財政部提出立院本會期的優先法案，包括「貨物稅條例」與「使用牌照稅法」修法，並未納入財劃法修法。

請繼續往下閱讀...

黨政人士表示，行政院是否提出院版修法，還是由立院民進黨團提出版本，「各種方式都有可能」，也還在評估中，現在最重要是把所有聲音凝聚起來，農村型縣市的聲音也要被聽到。

該名人士指出，現在社會已有討論財劃法分配不均的氣氛，這幾天有多位立委除受訪以外，也開記者會表達對修法看法，就行政院立場而是，是要建立一個比較長久的制度。

他強調，財劃法修法會讓社會充分討論後，行政院再做討論，一定要納入地方聲音，並與朝野政黨在立法院協調，才會比較完整，「所以應該還不會那麼快」，政院也不宜太過倉促提出主張，這樣就不夠周延。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法