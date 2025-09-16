柯文哲侵占政治獻金案 李文宗今作證

前台北市長柯文哲15日重開羈押庭，獲法官裁定維持原交保金額交保，晚間步出台北地院法院時與支持者握手。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，今傳喚和柯文哲有40多年交情的高中同窗、競總大帳房、眾望基金會董事長李文宗作證。

柯文哲曾數度在庭內為李文宗喊冤，上週一甫交保就公然說李文宗是冤獄，被檢方視為隔空串證，成為抗告的一大主因。

李文宗是柯文哲的高中同學，也是柯的心腹「大帳房」、前台北捷運公司董事長、柯文哲競選辦公室主任、眾望基金會董事長，他被列為柯文哲收受威京集團朱亞虎等7人以政治獻金方式賄賂210萬元前金的收賄共犯。

柯文哲歷次庭訊一再為李文宗涉京華城案喊冤，放話稱李未參與京華城案，李只是市長室顧問，後來接北捷董事長，和京華城沒有一點關係，只因收到朱亞虎的簡訊，禮貌性回復感謝捐款，就被列為收賄罪共犯關了11個月，其實朱的簡訊有傳給3個民眾黨人，只有太老實竻李回訊感謝，就被捲了進來。

李文宗亦涉以木可公司名義侵占民眾黨6234萬元政治獻金，並指示胞妹李文娟「碎掉」木可公司的損益表滅證。

北檢將李文宗依收賄罪求刑10年；公益侵占民眾黨6234萬6790元政治獻金，求刑5年；挪用眾望基金會827萬餘元資金，用於支付13名民眾黨工的薪水，依背信罪嫌求刑2年4月。

上週民眾黨秘書長周榆修證稱，月領眾望12萬元薪，自稱是兼職辦黨務和選務，勞動契約未規定不能兼職，李文宗身兼眾望董事長、執行長、財務長，和柯文哲無關，柯沒參與也沒職務，只是代言人、招牌看板，極力為柯撇清與眾望的關係，被檢方認為是「明顯在做偽證」。

李文宗今日證詞會不會依著柯文哲的明示喊話、或循著周榆修的證詞基調，一肩扛起自己主理眾望基金會決策、出金的責任，深受矚目。

今日到庭被告包括柯文哲、李文宗、木可公關公司負責人李文娟、會計師端木正，一併釐清柯總統競選總部報的一筆爛帳責任誰屬。

李文宗於去年9月28日被收押禁見，今年7月21日獲裁定2000萬元交保，同月23日辦保完畢獲釋，限制住居、出境出海，並施以電子腳環科技監控。

