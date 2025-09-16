美國罕見表態台灣主權未定！許美華：未來救台師出有名

美國在台協會（AIT）近日拋出台灣地位未定論，引發熱議。圖為AIT處長谷立言。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）近日拋出台灣地位（主權）未定論，批評中國試圖扭曲二戰相關文件，直指北京政府涉及台灣的敘事是錯誤的，引發各界熱議。反紫光奇遊團成員許美華直言，對台灣而言，這是幾十年來最重要的事，美國站出來說話，最直接的原因就是萬一台海有事，這不能是中國的「國內事務」，美國跟國際社會要出手救台灣才能師出有名！

許美華15日深夜在臉書發文，「台灣主權未定論！美國為了對抗中國扭曲歷史文件，第一次幫台灣說出來，二戰以來，台灣的國際地位『懸而未決』，二戰文件並未決定台灣的最終政治地位。美國站出來參戰的最主要的意思，當然是告訴中國，台灣不屬於中華人民共和國。有趣的是，當美國老大哥站出來為台灣反駁中國的時候，台灣有一小群人非常不能接受，包括我們的前總統馬英九和統媒。」

接著她整理相關事件，「近日中共舉行九三大閱兵，慶祝二戰勝利八十週年，不只扭曲二戰歷史，爭搶對日抗戰勝利的話語權，還宣稱當時的《開羅宣言》、《波茨坦公告》等文件，日本將台灣等領土歸還給中國。中國這些放話，意圖很清楚，就是要支持中國脅迫台灣屬於中國的論述合法性。針對中國的放話，美國AIT接受訪問，明確而重砲回擊中國，『北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位』！」

「AIT直接駁斥中共對台灣的主權敘事，其實與美國近年在國際跟歐盟國家聯手，推動聯合國2758號決議『中國不包括台灣』的方向完全一致，目的就在阻止中國把台灣問題定義為『中國內政』，進而合理化它武力侵台的藉口。有趣的事來了！馬英九基金會執行長蕭旭岑站出來批AIT，其駁斥中國的論述，違反美國長期的政策。最好笑的是，蕭旭岑質疑AIT發表這些話之前，是否有問過美國總統川普的意見？AIT直屬美國國務院，沒有問過老闆的意見就敢發言？蕭旭岑跟馬英九也太天真了吧。」

許美華繼續說道：「蕭旭岑的公開喊話很值得看一下，因為他代表馬英九以及台灣極力促統的一幫聲音。蕭旭岑指出， AIT的新論述違反美國長年政策，美國1982的對台六項保證，是美國對台關係的指引規範，40年來都沒有改變，如今變成『台灣未定論』，完全不符合中華民國的利益，還把台灣的安全推向險境，批美國這樣還算台灣的好朋友嗎？蕭旭岑還提到，台獨勢力一直以《舊金山和約》為依據宣揚台灣未定論，試圖拆解中華民國憲法規定的『台灣與大陸同屬一個中國』，但這完全無法推翻『日本將台灣、澎湖歸還中華民國』的歷史事實，更不符合台灣人利益。」

「看懂了嗎？這就是馬英九們的論述，為什麼他們一直說台灣人也是中國人？因為，馬英九們一直堅持把『中華民國』跟『中華人民共和國』攪在『一個中國』的深淵裡沒完沒了。就在蕭旭岑質疑AIT發言是不是自做主張之後，某親中媒體也直接寫信去問美國國務院，美國政府的官方立場是否與AIT一致？認為台灣的最終政治地位未定？結果國務院發言人回信表示，AIT『已準確傳遞訊息』，指中國刻意扭曲二戰文件來支持脅迫台灣的行動，國務院與AIT口徑一致表示，北京的敘事完全是錯誤的，強調這些文件均未決定台灣的最終政治地位。」

「重要的是，美國是當年《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《舊金山合約》等文件的最重要簽署國，美國政府對這些歷史文件的詮釋，當然有不容質疑的權威性。講來真的很好笑，馬英九、蕭旭岑們，你們對這些國際合約說三道四，當年合約是你們簽的嗎？美國國務院證實了AIT的公開宣示台灣主權未定論，就是川普政府現在的立場。這件事，其實一直就是事實，只是美國人第一次這麼大聲、正式的說出來。AIT前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush III）受訪也證實，這是他首次看到AIT如此具體的措辭，但符合美國長期政策。」

許美華最後表示，「真的謝謝美國老大哥，在現在這麼迫切的時刻，為台灣說出這麼重要的話。台灣主權未定論，代表的真正意義是什麼？就是，台灣的主權至今懸而未決，既不屬於中華人民共和國，也不屬於中華民國，而是屬於全台灣2300萬人。1951年9月8日，《舊金山和約》在舊金山戰爭紀念歌劇院簽訂，當天48個同盟國與日本，共同簽訂『正式條約』決定戰後秩序。第二條明白寫著『日本放棄對台灣及澎湖群島的一切權利與主權』，但『沒有任何文字規範台澎主權歸屬給誰』！」

「台灣主權未定論是給台灣人自己選擇通往未來的那把幸福鑰匙。台灣的未來，台灣人自己來決定。美國站出來說話，最直接的原因當然是，萬一台海有事，這不能是中國的「國內事務」，美國跟國際社會要出手救台灣才能師出有名。當然，美國老大哥也是在要挺台灣人勇敢做自己，不要被鎖進『一個中國』的國內事務框架，台灣人不要自己錯失了歷史機會。」

