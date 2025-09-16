為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    美國務院挺AIT提「台灣地位未定」 網打趣：美國爸爸也搶著要我們了

    台美兩國國旗。（路透檔案照）

    台美兩國國旗。（路透檔案照）

    2025/09/16 01:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）近日拋出台灣地位未定論，批評中國試圖扭曲二戰相關文件，直指北京政府涉及台灣的敘事是錯誤的。AIT的論述一曝光，除了中國爆氣抗議，國民黨不少人也跟著跳腳，國內有媒體特地向美國國務原院求證AIT的說法是否代表華府，結果得到的答案是肯定AIT準確傳達美方訊息，讓台灣大批網友嗨翻！

    今年是二戰終戰80週年，面對中國近期大動作舉行九三閱兵，企圖主導對日抗戰及二戰勝利的話語權，還引「開羅宣言」（Cairo Declaration）、「波茨坦公告」（ Potsdam Declaration）和「舊金山和約」（Treaty of Peace with Japan）等歷史文件聲索台灣主權，AIT近日明確打臉，直指北京敘事錯誤，試圖扭曲二戰時期相關文件，以支持其脅迫台灣的行動，意圖將台灣孤立於國際社會外。AIT強調，上述提到的文件都沒有決定台灣的最終政治地位。

    AIT拋出台灣地位未定論後，引發各界熱議，中國想都不用想馬上跳出來抗議譴責，國民黨也表示反對，重申台灣主權歸屬中華民國毫無疑義，無論是二戰後期及戰後的文件均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚台列嶼）歸還中華民國，此些史實，斑斑可考；馬英九基金會執行長蕭旭岑出面痛批，AIT論述違反美國長年政策，包括原本「六項保證」當中「未改變對台灣主權的立場」，變成「台灣未定論」，完全不符合中華民國的利益，把台灣推向險境。

    據《聯合報》15日報導，為釐清美方立場，該報去信美國務院詢問AIT論述是否與國務院立場一致？國務院發言人回信給出正面回應，直言AIT已準確傳遞訊息，中國刻意扭曲二戰文件來打壓台灣，相關文件都沒有決定台灣的最終政治地位。

    財經網紅胡采蘋同日轉發該消息，「感謝某報幫大家確認！對，AIT講的就是國務院的意見，台灣最終政治地位沒有被開羅宣言波茨坦宣言舊金山條約決定，台灣地位未定論是正確的！有一種51州越來越接近我的感覺」。

    律師林智群也揶揄，「AIT之前表示台灣地位未定，一堆藍腦人氣噗噗，說台灣明明就是屬於中華民國。然後某報就直接去問美國國務院，想給AIT難看，結果美國國務院再次確認AIT的論點。美國這種超級大國，你覺得他們的駐外單位就重大議題表達立場前，會沒先跟國務院確認過嗎？」

    網友則表示，「有生之年居然看得到……天意如此」、「默默努力好幾個10年，除了隔壁村的大大想要強娶外，今天終於美國爸爸也想搶著要我們了」、「假設這一題要先往下追，中共勢必要先確立台灣是歸還給『中華民國』，然後接著再要處理中華人民共和國繼承中華民國」、「成為第51州很不錯啊，藍白委都不用偷跑去美國生小孩了！大家都可以拿美國護照」、「等一下！『台灣地位未定論』該不會就是川普口中『不可思議的牌』吧？」、「台灣不管是不是屬於中華民國，就是不屬於中華人民共和國！」

