    首頁　>　政治

    獨家》甫交船花蓮艦偕台北艦赴帛琉遠航訓練 今靠港敦睦邦交

    第四艘千噸級的「花蓮艦」8日交船，偕同台北艦赴帛琉遠航訓練。（資料照，記者吳昇儒攝）

    第四艘千噸級的「花蓮艦」8日交船，偕同台北艦赴帛琉遠航訓練。（資料照，記者吳昇儒攝）

    2025/09/15 22:05

    〔記者陸運鋒／台北報導〕海洋委員會海巡署千噸級巡防艦「花蓮艦」於本月8日，在副總統蕭美琴見證下交艦，隨後會合「台北艦」航向我國邦交國帛琉遠航訓練，整個訓練航程預計12天，同時利用此機會敦睦交流，2艦於今天完成靠港，由於深怕外力干擾，此次行程為低調進行。

    千噸級巡防艦「花蓮艦」本型艦船長98.5公尺、船寬13.2公尺、最大航速24節，續航力高達6000海里以上（約11100公里），且耐海象可達平均風力9級，而該艦可裝載42枚鎮海火箭彈，射程達10公里，負責水面近戰防禦任務。

    據指出，新一代的千噸級艦艇排水量達2100多噸，比以往的船艦更長，在海象風力5級時，仍能維持直升機起降，配備衛星寬頻網路系統，可有效提升船艦與陸上聯繫。

    花蓮艦同時也具備遙控及集火模式射擊，能夠搭配熱顯像系統及夜間照明彈，可強化夜間搜救效能，搭配最高速救難艇，速度達35節，可迅速救援及緝私；至於「台北艦」則是海巡署噸位最大的4000噸級巡防艦。

