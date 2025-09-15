為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    小草嗨喊「清清白白」傳入庭內！法官警告柯文哲「不應再發生」

    柯文哲交保後，與聲援的小草握手。（記者塗建榮攝）

    柯文哲交保後，與聲援的小草握手。（記者塗建榮攝）

    2025/09/15 21:52

    〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇，今晚獲台北地院更裁裁定維持各7000萬元、3000萬元交保，審判長今當庭宣示裁定結果。消息傳出時，一樓法院外的支持者持「大聲公」高分貝吶喊「柯文哲清清白白」，聲音傳入法庭，審判長江俊彥其時還在說明裁定理由，被迫因小草的喊聲而中斷，江俊彥當庭警告被告柯文哲與律師，後續開庭不得於庭外影響法庭秩序、影響證人供述，不應再發生，並記明於筆錄；庭內的支持者連忙衝到法庭外制止外圍小草的加油聲。

    裁定理由先「劇透」將交保 小草搶「通風報信」

    合議庭晚間6時30分當庭宣示，先說明裁定理由，再宣告裁定主文，理由中先行「劇透」維持柯、應維持的原交保金額，隨即有庭內小草跑到法庭外「通風報信」，不久位於法院2樓的法庭，即傳來北側巷道傳來群眾高呼「阿北清清白白、謝謝法官」等歡呼聲，還有人持大聲公刻意朝法庭方向呼喊，聲音全清清楚楚傳到法庭內，連審判長的擴音聲音都被壓過去。

    江俊彥中斷說明裁定理由，皺眉朝柯文哲說，「柯文哲先生，類似這樣的情形，會被評價為在影響證人證述」，正色警告柯文哲不應該再發生，「聲援的聲音，不應該傳到法庭內」。

    江俊彥並要求書記官將這段諭知，記明於筆錄中，江說，法院外的活動也要符合法令，群眾呼喊雖屬言論自由，法院無從干預，但聲音傳入法庭內，就有妨害法庭秩序的問題，後續開庭若再發生，會影響證人證述內容和秩序，警告柯文哲不能再發生。

