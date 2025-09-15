淡江大橋將合龍 林佳龍回顧交長任內推動歷程

淡江大橋明將舉辦合龍儀式，外長林佳龍回顧他擔任交長時推動歷程。（圖擷取自林佳龍臉書）

〔記者黃靖媗／台北報導〕淡江大橋將於明（16）日舉辦合龍儀式，外交部長林佳龍今（15）日透過臉書回顧他擔任交通部長任內，曾於2021年2月出席淡江大橋主橋塔首支基樁打設祈福儀式，感謝辛苦建設的工程團隊，讓過去他們擘畫的願景一一實現。

林佳龍透過臉書表示，淡江大橋是一座世界級的橋梁，是全球跨距最長的「單塔不對稱斜張橋」，主跨長達450公尺，主橋塔高達211公尺；淡江大橋設計中更融入淡水夕陽的景緻，讓在地的美景與國際級建築美學相互輝映。

林佳龍回憶，在擔任交通部長期間，他多次穿上工程背心、戴上安全帽走進工地，參與主橋塔奠基、鋼管圍堰合龍以及首支基樁打設的祈福儀式，與所有辛勤的工程人員一同見證淡江大橋「從河中長出來」的過程。

林佳龍表示，在為擁有這座橋梁感到驕傲時，也希望大家一起感謝最辛苦的工程團隊，他們在夏日烈陽下揮汗、全身曬得黝黑，在冬季則要抵禦凜冽的東北季風，展現台灣最堅韌的性格。

林佳龍也說，淡江大橋不只是鋼筋與水泥，它是工程團隊的心血結晶，也承載淡水民眾的夢想與期待，當時他身為交通部長，深刻瞭解民眾對早日通車的期盼，他也在每一次祈福上香時，默默祈求身旁的工程團隊們一切平安。

林佳龍指出，未來淡水將能直通八里，並銜接台61線與台64線，再隨著淡北道路與關渡新橋的逐步推進，淡水居民將享有完整的快速公路網絡，有效舒緩淡水的交通壓力，「過去我們所擘畫的願景，正在一一的實現中」。

