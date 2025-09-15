為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲維持交保 吳思瑤：在進步法治台灣沒有司法迫害

    台北地院裁定柯維持7000萬元交保，民進黨立委吳思瑤（見圖）表示，尊重司法獨立，在進步的法治台灣不會有司法迫害，反倒是民眾黨一再用政治迫害司法。（資料照）

    2025/09/15 20:38

    〔記者謝君臨／台北報導〕台北地院針對柯文哲案重開羈押庭，最終裁定柯維持7000萬元交保，至於限制接觸方面則修正為，對於「同案被告、未到庭詰問證人」不得有接觸、騷擾、恐嚇、探詢案情的行為。對此，民進黨立委吳思瑤表示，尊重司法獨立，在進步的法治台灣不會有司法迫害，反倒是民眾黨一再用政治迫害司法。

    前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案，8日以7000萬元交保獲釋，12日被高等法院撤銷發回，北院今傳喚柯文哲、3000萬交保的台北市議員應曉薇，重開羈押庭，晚間6時30分許裁定，柯、應維持原交保金額交保。至於限制接觸方面則做出修正，不禁止其「接觸」已到庭詰問的證人。

    對此，吳思瑤強調，自始至終她的立場只有一個，「尊重司法獨立。」司法辦案的核心是證據而非政治，在進步法治的台灣從來不會有什麼司法迫害，反倒是民眾黨一直在操作，用政治力迫害司法。

    吳思瑤指出，看到民眾黨主席黃國昌又發言說「打臉北檢」，然而，司法不會一下死、一下活，「不會有利於你們的判決時，你們就歌頌司法；不利於你們時，你們就鬥臭司法。」所以在進步的法治台灣不會有司法迫害，反倒是民眾黨一再用政治迫害司法，「我們希望他們尊重司法的獨立，我們都尊重。」

    民進黨立委蔡易餘認為，法官的裁定是合理的，證人本來就是要經過法庭交互詰問後，就比較不會擔心有串證的問題，所以如果法官限縮柯文哲不能去接觸還沒經過法庭交互詰問的證人，「我覺得這樣的判斷合理。」尊重司法裁定。

