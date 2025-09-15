為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    確認柯文哲維持原交保金 柯媽喜極而泣

    柯文哲晚間維持交保，柯媽何瑞英一度誤會要增加保金，確認沒有後才喜極而泣。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    柯文哲晚間維持交保，柯媽何瑞英一度誤會要增加保金，確認沒有後才喜極而泣。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    2025/09/15 20:08

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押1年、以7000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院今重開羈押庭，晚間維持原交保金裁定交保。柯媽何瑞英第一時間得知消息誤以為法官要再加保，確認不用再增加保釋金後隨即哽咽強調：「我的孩子真的是好孩子」。柯文哲胞妹柯美蘭則說，相信法官承受很大壓力，非常不容易，她要謝謝法官，因為「這不是一般的法官能承受的」。

    曾經表示自己只是小康家庭、已經拿出所有家當做為保釋金的柯媽，第一時間得知消息還誤以為法官要再加保，後來聽記者解釋、確認保釋金不用再增加，隨即哽咽表示：「7000萬的交保金，跟親友借也是要利息啊！」

    柯媽說，兒子在看守所關了1年，生活環境並不好，住的地方不乾淨，柯文哲出來後身體明顯不好，皮膚甚至破皮潰爛，「明天一定要去給醫生看，不能再拖，否則會一直爛掉！」

    柯媽表示，柯文哲交保後到宏願大千世界找本藏法師，同時祭拜柯爸柯承發，在靈位前難過的說不出話來，只是一再重複「我的爸爸、我的爸爸」，說完眼淚直流，讓她看得難過。柯文哲須應付司法程序，母子見面機會不多，不過兒子曾答應一定會再回來看她，但她實在很捨不得兒子南北奔波，等農曆7月過後，母子會再去大坪頂祭拜柯爸。

    柯文哲胞妹柯美蘭則說，相信北院很辛苦，法官要承受很大的壓力，這非常不容易，對於柯文哲維持原判，她要謝謝法官，因為「這不是一般的法官能承受的」。

    柯美蘭指出，今天她除了看到法官的專業，還看到道德勇氣，她也要告訴小草，今天維持原判，她好像看到國家的希望，也期待現在開始到一審期間，所有小草停止抗議活動，小草應該回到家庭生活，也可以將目標放在國家政策與對外發展。

