瓜地馬拉204週年國慶 駐台大使艾特維：每個主權國家均有權和平自由存在

瓜地馬拉駐台大使館今晚舉辦瓜地馬拉共和國獨立204週年紀念日慶祝酒會暨「心的印象｣ 畫展開幕式，瓜地馬拉駐台大使艾特維（左）及外交部次長陳明祺（右）分別致詞，並向賓客敬酒。（記者黃靖媗攝）

2025/09/15 20:16

〔記者黃靖媗／台北報導〕瓜地馬拉駐台大使館今晚舉辦瓜地馬拉共和國獨立204週年紀念日慶祝酒會。瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）表示，瓜地馬拉未來將在台美日等友好國家支持下，以擴展紡織產業和參與半導體生產為核心支柱，且瓜地馬拉堅信，每個主權國家在國際社會均有權利在其安全的邊界內，和平且自由地存在。

瓜地馬拉駐台大使館今晚舉辦瓜地馬拉共和國獨立204週年紀念日慶祝酒會暨「心的印象｣ 畫展開幕式，瓜地馬拉駐台大使艾特維及外交部次長陳明祺致詞並向賓客祝酒。

艾特維致詞表示，瓜地馬拉自1821年獨立至今204年，歷史每個時期都在社會上鐫刻深遠的印記，最終鑄就了如今的民主國家，一個崇尚和平與自由，並尊重每個個體尊嚴的國家。

艾特維強調，瓜地馬拉堅信，在國際社會中，每個主權國家均有權利在其安全的邊界內，和平且自由地存在，同時捍衛其國家利益，並確保人民的生命與繁榮。

艾特維也說，瓜地馬拉的貢獻在全球舞台上舉足輕重，其影響力遠超國界，在國際上以咖啡、蔗糖、豆蔻、夏威夷果、蘭姆酒等產品享譽盛名，也開創速溶咖啡技術及創立全球知名的語言學習平台Duolingo。

在科技領域，艾特維指出，瓜地馬拉兩所私立大學的研究團隊也在機器人技術、應用於晶片的奈米技術方面取得了重要進展，並成功建造及發射了第一顆瓜地馬拉衛星，第二顆衛星的建設也正在穩步推進。

艾特維表示，瓜地馬拉正積極推動經濟發展模式的轉型，未來將以擴展紡織產業和參與半導體生產為核心支柱，這項戰略得到了中華民國（台灣）、美國和日本等友好國家的支持，這些國際合作將有助於瓜地馬拉在全球經濟中占據更有利的位置，並促進國家永續發展。

陳明祺致詞則表示，台瓜友誼緊密且友好，自1934年以來一直維持強健的雙邊關係，在醫療、經貿、基礎建設等領域密切合作；他也感謝瓜地馬拉始終在國際上，為台灣的國際參與發聲，台瓜將攜手擴大與民主國家合作，促進區域穩定、繁榮、發展。

