柯文哲可「接觸」起訴證據清單證人 但不得騷擾、恐嚇、探詢案情

2025/09/15 19:59

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案，上週一（8日）以7000萬元交保獲釋，但上週五被高等法院撤銷發回，台北地院今傳喚柯文哲、3000萬交保的台北市議員應曉薇重開羈押庭，合議庭晚間裁定，柯文哲、應曉薇維持原交保金具保停押，限制住居與出境、出海8個月，仍維持電子腳環、個案手機雙重科技監控，但對限制「接觸」的證人做出區隔。北檢表示，待收到裁定書再研議是否抗告。

裁定指出，於限制接觸證人與同案被告方面，合議庭因應高等法院發回意旨，做出修正，柯、應2人對於「同案被告、尚未到庭詰問的證人」，不得有接觸、騷擾、恐嚇、探詢案情的4項行為；對於「證據清單上的證人」則不得有騷擾、恐嚇、探詢案情等3項行為，但不禁止其「接觸」，以保障被告的人格及行動自由權，維護其在現代社會生活、工作的需求。

裁定主文指出，除了在法庭內開庭期間、因訴訟行為所必要外，不得與同案被告、本案後續尚待傳喚到庭進行交互詰問的證人，有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為；就起訴書證據清單的證人，不得有任何騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。

裁定理由指出，本案經密集開庭傳喚證人交互詰問程序，對柯涉犯貪污罪有密切相關的重要證人，已陸續詰問完畢，公益侵占罪的相關證人也已正陸續詰問，目前尚未到庭的證人，已於偵查中具結作證，被告也不爭執其偵查中證述的證據能力，雖有共同被告尚未作證，但在偵查中也已多次陳述意見或作證，對彼此的訴訟主張、答辯方向都已清楚知悉。

至於高院質疑的7月21日延押裁定與9月5日交保裁定理由前後矛盾，北院更裁指出，7月21日後，已陸續詰問楊智盛、李得全、黃珊珊、邱佩琳、謝明珠、白仁德、邱清章、陳志銘、黃海清、陳佳敏、王尊侃、彭振聲等12人，情況已與9月5日有所不同，才准予具保，北院仍維持「視案件進度隨時實質審查羈押必要性」的立場。

北院認為柯、應的羈押原因雖仍存在，但並非不能以其他方式替代，審酌柯文哲由家人協助籌措，第一時間未完成交保，及應曉薇是由家人傾力協助對外商借，因此維持各7000萬、3000萬具保金，應足以對其形成足夠的心理壓力和拘束力。限制住居和出境出海、科技監控維持不變。

