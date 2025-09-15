為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黨主席選舉領表首日出現趙少康領先民調 藍營前操盤手質疑無視個資法妄為？

    前國民黨副秘書長、前組發會主委張雅屏。（資料照）

    前國民黨副秘書長、前組發會主委張雅屏。（資料照）

    2025/09/15 20:01

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席10月改選，今天展開領表作業，出現一份艾普羅的「國民黨主席選情」民調顯示，若明天投票，前中廣董事長趙少康將取得領先。對此，前國民黨副秘書長、前組發會主委張雅屏質疑，「若是黨部的內參民調，意義為何？若是候選人做的，還沒登記資料怎麼來的？若是過去舊的黨員資料，是否可以使用？這些都是問題，同志還有許多人在羈押中，被起訴上百人，還要如此無視個資法妄為？」

    「誰是國民黨黨員？誰識國民黨黨員？」張雅屏表示，他尊重這份民調的排序結果，但依照2016年以來（近10年），國民黨主席最高投票紀錄是2017年的27萬6425票，最近一次是2021年的18萬7999票，若以平均數看，為23萬2212票。23萬2212票佔全台16歲以上人口數僅約1.3％，若是直接打電話問是否黨員，平均要打一百人才有一個人是黨員，如此的抽樣成本非常大，除非直接拿著黨員名冊去打電話問。

    張雅屏指出，黨員最後繳納黨費取得投票權的最後期限，剛由6月18日調整為9月10日，如何取得黨員資料做民調？而且，若是電訪時問對方是不是國民黨員，國民黨員是否知道自己有投票權？

    張雅屏表示，國民黨員的結構與台灣人口結構完全不同，男女比例約65比35。年齡上40歲以下約10％，40至60歲之間約25％，60歲以上約65％。所以這份民調，意義有多大？甚至，在候選人還沒登記前，黨部不能提供資料給候選人之下，這份民調的受訪資料哪來的？有沒有違反個資法？

