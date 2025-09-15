為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中國海警侵擾東沙後 又見「暗船」闖金門海域遭驅離

    海巡署金馬澎分署表示，中國海警船闖入金門水域，海巡迅即以預置部署的巡防艇前推對應，並予驅離。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署表示，中國海警船闖入金門水域，海巡迅即以預置部署的巡防艇前推對應，並予驅離。（金門海巡隊提供）

    2025/09/15 20:03

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，中國海警船繼侵擾東沙海域遭我方巡防艦驅離後，今天又有4艘中國海警船以「暗船」方式闖入金門水域，海巡偵獲迅即以預置部署的巡防艇前推對應，並予驅離。

    金馬澎分署表示，第12巡防區下午2點多就偵獲到以「暗船（關閉船舶自動識別系統）」的中國海警船，判斷明顯有侵擾意圖，隨即調整機動應處能量，調派金門巡防艇前推部署。大約3點左右，果然發現中國海警「14608」、「14507」、「14605」 及「14527」等4艘船，分別自烈嶼鄉及北碇南方闖入我國水域；海巡署4艘巡防艇立即航前近迫，併行監控，阻擋中國海警船再深入我國水域，同時透過無線電以中、英語廣播，要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇全程併航監控下，於下午5點航出金門限制水域。

    海巡署表示，中國海警持續以灰色地帶手段侵擾我國，並透過錯假訊息進行認知作戰，金馬澎分署及第12巡防區全天候維持高強度監偵、反應及部署能力，掌握並監控中國海警船動態，確保國家安全。

    中國海警船闖入金門水域，海巡署迅即以預置部署的巡防艇前推，全程併航監控，並予驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船闖入金門水域，海巡署迅即以預置部署的巡防艇前推，全程併航監控，並予驅離。（金門海巡隊提供）

