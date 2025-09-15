為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    盧稱普發5萬占總預算7成 綠議員批：魚目混珠、不是無知就是壞

    中市議會今藍綠攻防普發5萬提案，市長盧秀燕一度被藍綠包圍。（記者蘇孟娟攝）

    2025/09/15 19:54

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院預計10月下旬普發現金1萬元，民進黨台中市議會黨團也提案台中市普發現金5萬，今議會臨時會開議，藍綠為此激烈攻防。盧秀燕說，台中1年預算規模約2000億，普發5萬約需1400億，部分議員主張「從2000億拿總預算7成普發現金」，「可能要思考一下」；民進黨團反擊，向來要求以她上任7年以來賣地所得共1064億、加上歷年超徵稅收等來普發5萬，盧秀燕卻刻意用總預算「魚目混珠」，不還錢於民還刻意「黑化」提案及議員，指她「不是無知就是壞」。

    行政院通過韌性特別預算案，拍板最快10月下旬普發1萬，民進黨台中市議會黨團也在臨時會提案中市普發5萬。今日議會臨時會開議，民進黨團總召王立任說，若等提案討論再編預算費時太久，他拿出承諾書請盧秀燕簽署承諾發放，盧秀燕微笑拒簽。

    藍綠黨團擠在盧秀燕座位前各自喊話，激烈推擠攻防，因現場秩序混亂，議長張清照裁示休息10分鐘，攻防平息後議場重開會，張清照最後裁示，普發5萬提案付委審查。

    盧秀燕說，台中1年預算規模約2000億，普發5萬約需1400億，部分議員主張「從2000億拿總預算7成普發現金」，市政僅剩3成預算可用，「可能要思考一下」。

    針對盧秀燕刻意操作以「7成總預算普發5萬」，王立任與民進黨議員陳淑華痛批她任內賣地所得逾1064億，另超徵稅收等，本來就該跟市民共享，她刻意拿總預算「魚目混珠」、更「黑化」綠營提案，要求中央普發1萬咄咄逼人，主政台中不願比照辦理就「硬拗」，再現「雙標燕」。

    民進黨提案要求盧用賣地所得及超徵稅收普發5萬「還錢於民」。（記者蘇孟娟攝）

    議員陳淑華批盧秀燕避談賣地所得，用總預算「黑化」議員及提案。（陳淑華提供）

