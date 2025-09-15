法國參院友台小組副主席特瑪重申 重視印太航行自由、盼台法深化合作

外交部次長吳志中（左）歡迎法國參議院友台小組副主席特瑪（右）。（外交部提供）

2025/09/15 19:34

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中於今（15）日以午宴歡迎法國參議院友台小組正式代表團，參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）重申法國對捍衛印太地區航行自由的高度重視，並肯定台灣在半導體、科技、民主韌性等方面的成就，盼雙方持續深化合作。

特瑪表示，很榮幸能率正式代表團訪台，並分享去年出席我國第16任總統及副總統就職典禮的美好經驗。

特瑪指出，此行主要目的在於展現法國對台灣的支持與友誼，並重申法國對捍衛印太地區航行自由的高度重視，他也高度肯定台灣在半導體、科技與民主韌性等方面的成就，盼雙方持續深化合作。

吳志中表示，近年台法關係持續深化，感謝法國參議院於2021年以304票比0，一致通過支持台灣參與國際組織的決議案，並期盼法國在國際場合繼續為台灣發聲、支持台海和平穩定。

吳志中強調，台灣半導體產業的成功，有賴與包括荷蘭、德國、法國等歐洲國家在內各理念相近夥伴的密切合作，台灣將秉持同榮共好的理念，持續與國際夥伴交流對話，促進全球繁榮與安全，相信此次訪問將進一步提升雙邊多領域的合作關係。

外交部次長吳志中午宴請法國參議院友台小組正式代表團。（外交部提供）

