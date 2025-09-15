公館圓環封填地下道上班車流正常？ 他曬影片打臉：這裡塞爆！

公館圓環拆除、地下道填平動工後首個上班日，永福橋塞爆。（圖翻攝自Threads）

2025/09/15 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北蔣萬安市府無視抗議啟動公館圓環拆除及填平公車專用地下道作業，今天（15日）是動工後首個上班日，通勤族原本預期尖峰時段會比以往還要塞，各家媒體記者今天一大早就到公館圓環一帶捕捉畫面，但沒有出現預期的大塞車，副市長李四川等官員視察時也稱今早交通狀況大致都在可控範圍內。不過有民眾馬上貼出影片永福橋塞爆的影片狠狠打臉，狠酸蔣市府使了一手漂亮的「調虎離山之計」！

北市府8月下旬突襲宣布拆除公館圓環和公車專用地下道，並於本月13日動工，預計11月下旬完工，工程期預計65天。今天上班尖峰時段（上午7點至9點），有多家媒體記者到公館圓環一代捕捉大塞車畫面，但車流比預想中還要來得順暢。現場監測車流的台北市交工處人員稱，觀察1個多小時，未見塞車現象，推測可能與用路人早有預期心理，提早出門或依照宣導改道有關。

不過有民眾在Threads上分享上午8點多在連接雙和及公館的永福橋上拍的影片，原PO騎著腳踏車在單車道拍攝隔壁汽機車道塞爆的場景，可以看到汽機車一度不能動彈，據悉一路從新北永和塞到台北公館，原PO忍不住調侃：「恭喜啦！喜獲永福立體停車場一座！這些人沒有台北市戶籍，蔣不聽才懶得理你們呢，小心還要提告哦。祝福啦，感恩惜福尊重民意，哈哈笑死！」

前雙和罷團陸戰隊長Kevin轉發該名網友貼出的影片，狠酸：「主戰場在福和橋，市長把交通警察的警力，壓在福和橋……結果永福橋塞爆！公館圓環首日，市長調虎離山之計，成功！」；政治工作者周軒揶揄：「難怪早上一堆媒體報公館圓環沒塞，原來車子都在橋上喔？」；律師林智群則表示：「車子都跑哪裡去了？記者可以去永福橋、中正橋看看。」

其他鄉民則紛紛嘲諷，「原來塞在這裡……反正沒進台北市都不算塞啦！沒差啦，永和都自己人、好兄弟，繼續投藍」、「沒事沒事，明天這邊也加派32名警力來指揮就不會塞了」、「製造公館圓環超順暢的感覺，原來都卡在這了阿」、「天龍國人就愛這一味，自塞自得」、「反正就是老K思維，沒看到就是沒事」、「這個就是障眼法，反正不是塞在台北市」、「就跟縮小腹假裝沒有鮪魚肚一樣嘛！」、「別擔心，反正大安中正永和都是鐵藍區，愈塞愈藍」。

對此，台北交控中心稱，永福橋是替代動線，確實今早車流量比較多，他們都有持續監控並配合下橋後的汀州路及思源街調整號誌、路況訊息，也隨時會請員警管制交通。

