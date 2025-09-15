中市「暫定版」預算走入歷史 明年度總預算確定短差143億

中市明年度「暫定版」預算走入歷史，明年度總預算確定短差143億。（資料照）

2025/09/15 18:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕因應中央預算陸續審核，台中市日前市政會議史無前例先通過明年度預算「暫定版」，以利送議會審議，主計處近日加緊彙編，明年度預算總算完成，「暫定版」總預算成歷史，明年度總預算歲入1836餘億元，歲出1980餘億元，差短143億，以賒借弭平，台中市府今向議會程序委員會提明年總預算案更新版通過，納大會議程審議。

台中年度總預算往年均在8月編定，受藍白立委修財劃法等影響，中央補助調整，明年度總預算「難產」，因依法須在9月底前送出預算書給議會審議，台中市主計處9日先向市政會議提出明年度總預算「暫定版」，市政會議史無前例通過「暫定版」明年度總預算，歲入1790億7016萬餘元，歲出為1974億1500萬餘元，歲入歲出短差183億4千餘萬元。

請繼續往下閱讀...

議會今召開程序委員會討論第4屆第6次定期會議事日程，主計處今向程序委員會補充報告明年度總預算已彙編完成。

主計處長林淑勤指出，明年度總預算案，歲入預算總額1836.67億元，歲出預算總額1980.05億元，歲入歲出差短143.38億元；與9日市政會議通過暫時版相較，歲入增45億9600餘萬，歲出增5億9千萬。

林淑勤說，中央預算持續審核給台中市，因議會定期會月底開會在即，預算彙編以11日中央審核確定預算數為「截止點」，編定明年度總預算，今提案納議程後，將編製預算書，22日送達給各議員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法