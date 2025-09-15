為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中市「暫定版」預算走入歷史 明年度總預算確定短差143億

    中市明年度「暫定版」預算走入歷史，明年度總預算確定短差143億。（資料照）

    中市明年度「暫定版」預算走入歷史，明年度總預算確定短差143億。（資料照）

    2025/09/15 18:59

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕因應中央預算陸續審核，台中市日前市政會議史無前例先通過明年度預算「暫定版」，以利送議會審議，主計處近日加緊彙編，明年度預算總算完成，「暫定版」總預算成歷史，明年度總預算歲入1836餘億元，歲出1980餘億元，差短143億，以賒借弭平，台中市府今向議會程序委員會提明年總預算案更新版通過，納大會議程審議。

    台中年度總預算往年均在8月編定，受藍白立委修財劃法等影響，中央補助調整，明年度總預算「難產」，因依法須在9月底前送出預算書給議會審議，台中市主計處9日先向市政會議提出明年度總預算「暫定版」，市政會議史無前例通過「暫定版」明年度總預算，歲入1790億7016萬餘元，歲出為1974億1500萬餘元，歲入歲出短差183億4千餘萬元。

    議會今召開程序委員會討論第4屆第6次定期會議事日程，主計處今向程序委員會補充報告明年度總預算已彙編完成。

    主計處長林淑勤指出，明年度總預算案，歲入預算總額1836.67億元，歲出預算總額1980.05億元，歲入歲出差短143.38億元；與9日市政會議通過暫時版相較，歲入增45億9600餘萬，歲出增5億9千萬。

    林淑勤說，中央預算持續審核給台中市，因議會定期會月底開會在即，預算彙編以11日中央審核確定預算數為「截止點」，編定明年度總預算，今提案納議程後，將編製預算書，22日送達給各議員。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播