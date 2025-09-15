綠營批「盧比蔣」越比越像面對問題就逃避 北市府反擊「打臉賴清德？」

台北市政府副發言人蔡畹鎣表示，市府一向面對問題、解決問題。（台北市政府提供）

2025/09/15 18:42

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨質疑，國民黨、民眾黨立委去年強行修正通過的「財政收支劃分法」，造成中央與地方財政亂象，國民黨台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，「盧比蔣」越比越相似，面對問題就逃避、拿不出辦法就轉身；台北市政府副發言人蔡畹鎣（音同榮）反批「是打臉賴清德」，強調市府一向面對問題、解決問題。

民進黨今（15）天質疑，蔣萬安、盧秀燕，「盧比蔣」越比越相似，對國民黨、民眾黨立委去年強行修正通過的「財政收支劃分法」，造成中央與地方財政亂象，忙著號召藍白縣市長向中央抗議，卻完全不敢面對問題根源；面對問題就逃避、拿不出辦法就轉身，難道這就是國民黨地方執政的態度嗎？

蔡畹鎣反批，同樣標準下，民進黨是打臉賴清德總統今年7月，面對颱風災情與災民訴求卻選擇轉身離開、放任災民自救嗎？雙標就是民進黨中央執政的態度嗎？

蔡畹鎣表示，市府一向面對問題、解決問題，也直接體現在公館圓環拆除動工後首個通勤日，交通順暢，號誌調整及人力調度措施讓民眾有感；至於誰拿不出辦法有效救災、只會轉身離開、叫災民自己爬上屋頂，民眾自有公論。

