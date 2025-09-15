為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北院更裁 柯文哲、應曉薇維持原金額交保

    柯文哲一早前往法院報到。（記者方賓照攝）

    柯文哲一早前往法院報到。（記者方賓照攝）

    2025/09/15 18:48

    〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案，上週一（8日）以7000萬元交保獲釋，但上週五被高等法院撤銷發回，台北地院今傳喚柯文哲、3000萬交保的台北市議員應曉薇，重開羈押庭，經檢、辯激辯2小時，柯、應暫押候審室，合議庭下午評議後，晚間6時30分許裁定，柯文哲、應曉薇維持原交保金交保。

    上午庭訊時，檢察官林俊廷指出，全案還有眾望基金會董事長李文宗、其妹李文娟、威京集團主席沈慶京、北市前都發局長黃景茂、台北市議員應曉薇等多名同案被告未作證，仍有勾串、受干擾影響之虞。

    柯的律師團主張，應禁止被告接觸的範圍限於尚未詰問的證人，起訴書其餘證據清單上的2、300名證人，限制手段應限於騷擾、恐嚇或探詢案情，而不應有「接觸」這項目，否則柯就要把名單背起來，違反比例原則；柯文哲也說若要限制接觸這麼多人，應該印名單給他，他去民眾黨中央黨部，有一半是證人。

    柯文哲則是抱怨7000萬元交保金太高，以年利率3%計算，1年要210萬元，也就是每個月17萬5000元，他和妻子陳佩琪的月退俸加起來還不到3分之2，希望能調降具保金額；柯；柯並提到每次想到他收押期間父親過世就很難過，「我希望我將來是台灣曼德拉，而不是伍子胥」。

    應曉薇（左）早上在女兒陪同下前往法院報到。（記者方賓照攝）

    應曉薇（左）早上在女兒陪同下前往法院報到。（記者方賓照攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播