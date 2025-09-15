AIT指中國曲解開羅宣言等文件 北京：堅決反對

美國在台協會日前批評中國扭曲二戰文件，中國外交部今天表達強烈不滿並堅決反對。（歐新社）

2025/09/15 18:57

〔中央社〕針對美國在台協會（AIT）日前批評中國扭曲二戰文件，中國外交部今天聲稱，「有關機構的謬論顛倒黑白」，中方強烈不滿並堅決反對，敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，停止以任何形式縱容支持台獨分裂勢力。

AIT發言人日前回覆中央社詢問指出，中國故意歪曲二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動；北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。

澎湃新聞報導，中國外交部今天舉行例行記者會，發言人林劍在回應路透社記者詢問相關議題時聲稱，「有關機構的謬論顛倒黑白，混淆視聽，中方對此強烈不滿，堅決反對」。

林劍聲稱，「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。『開羅宣言』、『波茨坦公告』和『日本投降書』等一系列具有國際法效力的文件，都清晰確認了中國對台灣的主權」。

林劍宣稱，「台灣地位問題早在1945年中國人民抗日戰爭勝利時就已經徹底解決」。「而所謂『舊金山和約』是二戰之後美國糾集一些國家，在排斥中華人民共和國、蘇聯的情況下，對日單獨媾和而發表的非法無效文件」。

林劍強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是不容置疑的歷史和法理事實，任何人任何勢力都無法改變」。中方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，停止以任何形式縱容支持台獨分裂勢力。

