徐國勇開砲狂轟民眾黨 自曝少時也曾崇拜「蔣總統」！

2025/09/15 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕今年8月20日接受民進黨秘書長的徐國勇，今天（15日）首度登上綠營官方YT直播節目《午青LIVE》，一展大砲風格，全力反擊近期民眾黨上下對民進黨和賴政府的造謠抹黑，讓大批綠營支持者直呼痛快。值得一提的是，徐國勇在節目中自曝年輕時崇拜的偶像是「蔣總統」，就和現在的小草、小蔥崇拜柯文哲、黃國昌一樣，總有一天會「覺悟」，就像他後來不再崇拜「蔣總統」。

徐國勇今天中午現身主持《午青LIVE》，重點反擊白營近期震對綠營的造謠抹黑。首先就針對黃國昌指稱總統賴清德召集「府院黨三巨頭」到總統府密會，討論柯文哲交保的事，要想盡辦法把柯文哲再羈押回去，徐國勇痛罵「我聽你在放空氣！胡說八道！有病就要看醫生，不要無病呻吟！」他怒斥，黃國昌作為法律人，還是一個法學博士，竟然講出這種毫無根據的話，「如果可以這樣亂蔣，那以後黃國昌走路跟女孩子擦肩而過，是不是也可以質疑黃國昌跟那女孩子有什麼曖昧關係？這樣連連看你接不接受？」

接著徐國勇就談到柯文哲的案子，他表示本來不想多提，帶實在難以忍受黃國昌跟民眾黨一再挑釁，所以他決定火力全開。徐國勇狠酸，整個民眾黨生了一場大病叫「貪污病」，要裝葉克膜搶救，「（柯文哲）無緣無故跟一個賭博大亨（指陳盈助）拿300萬，這可以嗎？試想，如果有政府官員、市長，突然有賭博大亨送來300萬就收了，可以嗎？我過去當內政部長，如果有人無緣無故送他300萬，不要說是賭博大亨，就算是正經生意人送來300萬，可以收嗎？當然不行啊！任何狀況都不行，這叫做貪污病！」

徐國勇還提到基隆市長謝國樑母親「捐款」200萬、妙天1000萬等金流，質問黃國昌「法院正在審理，這些是不是事實？這些不是虛構的，黃國昌是讀法律的人，檢察官起訴的事實，你敢說沒有嗎？」；他還嗆，「我大學沒畢業就考上律師，（民國）73年到現在已經40多年，請問黃國昌當多久？」

徐國勇強調，柯文哲之所以會被羈押，一定是檢察官掌握到了相關證據，且歷審法官都認可，絕對不是像黃國昌整天在那邊「連連看」，行政干涉司法的時代早就過去，民進黨不可能去干涉司法，現在年輕的檢察官和法官，相信也沒有人會甩外界的干涉，有違法就是照辦！

砲打黃國昌和柯文哲的同時，徐國勇則試圖對小草軟性喊話，表示他其實能理解小草們對柯、黃的崇拜心態，因為他年輕時也曾經有過崇拜的對象，就是「蔣總統」，少時志願就是要當「蔣總統」，當時他崇拜「蔣總統」，不會有人責怪他，同樣的道理，年輕小草們崇拜柯、黃，也不會去怪他們，因為年輕人總是有夢想、有理想，但總有一天會覺悟的，就像他一樣，後來醒悟後就不再崇拜「蔣總統」。

